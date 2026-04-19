Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce un dossier «à surveiller cet été» à Paris

Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG est reparti au combat avec un effectif quasiment identique cette saison. Le club de la capitale a pu profiter aussi de l'efficacité de son centre de formation pour intégrer des jeunes joueurs à son effectif. Mais certains pourraient finir par prendre une trajectoire différente alors que le mercato estival approche.
Alors que la perspective de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois d'affilée existe encore, le PSG doit déjà penser à son prochain mercato estival. Le club de la capitale pourrait voir des joueurs quitter Paris d'ici quelques semaines. C'est en tout cas l'avis de Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste du marché des transferts, qui pense qu'un jeune joueur va être transféré.
Le PSG prêt à se séparer d'Ibrahim Mbaye ?
Comme Fabrizio Romano le fait remarquer sur son compte X, Ibrahim Mbaye ne fera pas partie du groupe emmené par Luis Enrique pour affronter l'OL ce dimanche soir en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. C'est une tendance qui se confirme dernièrement puisque le jeune joueur né en 2008 qui a fait ses débuts professionnels avec son club formateur est resté sur le banc face à Toulouse et lors de la confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Pour le spécialiste du mercato, c'est un indice clair sur les intentions du PSG pour cet été.
Un gros coup pour le PSG ?
Depuis son retour de sélection, Ibrahim Mbaye n'a donc plus disputé la moindre minute et il pourrait faire partie des joueurs sur le départ cet été. Actuellement sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait représenter une grande opération sur le plan financier pour le club puisque sa valeur est estimée à 30M€ par le site Transfermarkt pour le moment. Pas dans le groupe face à Lyon, Mbaye vit peut-être ses dernières semaines au sein du PSG...