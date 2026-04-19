Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce un dossier «à surveiller cet été» à Paris

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG est reparti au combat avec un effectif quasiment identique cette saison. Le club de la capitale a pu profiter aussi de l'efficacité de son centre de formation pour intégrer des jeunes joueurs à son effectif. Mais certains pourraient finir par prendre une trajectoire différente alors que le mercato estival approche.

Alors que la perspective de remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois d'affilée existe encore, le PSG doit déjà penser à son prochain mercato estival. Le club de la capitale pourrait voir des joueurs quitter Paris d'ici quelques semaines. C'est en tout cas l'avis de Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste du marché des transferts, qui pense qu'un jeune joueur va être transféré.

Mercato - PSG : Luis Enrique l'adore, Mayulu va prolonger à Paris ? https://t.co/flf9loqRqx — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Le PSG prêt à se séparer d'Ibrahim Mbaye ? Comme Fabrizio Romano le fait remarquer sur son compte X, Ibrahim Mbaye ne fera pas partie du groupe emmené par Luis Enrique pour affronter l'OL ce dimanche soir en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. C'est une tendance qui se confirme dernièrement puisque le jeune joueur né en 2008 qui a fait ses débuts professionnels avec son club formateur est resté sur le banc face à Toulouse et lors de la confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Pour le spécialiste du mercato, c'est un indice clair sur les intentions du PSG pour cet été.