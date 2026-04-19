Mercato - OM : Quelques mois après son arrivée, une recrue hivernale déjà prête à claquer la porte ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’hiver dernier en provenance de Zulte Waregem contre 6M€, Tochukwu Nnadi a très peu joué depuis son arrivée à l’OM, qu’il pourrait rapidement quitter. En raison de son faible temps de jeu et alors qu’Habib Beye ne semble pas compter sur lui, les représentants de l’international nigérian auraient déjà commencé à lui chercher une porte de sortie.

Hormis Quinten Timber, difficile de considérer que le mercato hivernal de l’OM a été une réussite. Malgré des débuts prometteurs, Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, a déçu, tandis qu’Himad Abdelli, que Marseille est allé chercher à Angers, a une nouvelle fois été en grande difficulté samedi lors de la défaite sur la pelouse de Lorient (2-0). Il reste Tochukwu Nnadi, qui n’était même pas sur la feuille de match au Moustoir.

Medhi Benatia à l'origine du naufrage de l'OM ? «En choisissant Beye, il a mis l’OM en danger» https://t.co/S3xGMO2RRP — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« C'est dans ce secteur-là que nous avons le plus de joueurs, sept ou huit éléments » L’OM a tout de même dépensé un montant estimé à 6M€ pour le recruter en provenance de Zulte Waregem, mais difficile de comprendre pourquoi. Depuis son arrivée, le milieu de terrain âgé de 22 ans n’a participé qu’à 4 rencontres pour un total de 34 minutes de jeu. « Nnadi me fait une très bonne impression, mais c'est dans ce secteur-là que nous avons le plus de joueurs, sept ou huit éléments, cela fait que la rotation n'est pas forcément fréquente », rappelait récemment Habib Beye. « Je suis très satisfait de son état d'esprit, de son apport défensif, de sa capacité à harceler sur quatre ou cinq mètres. J'aimerais aussi qu'il arrive à dynamiser offensivement, dans un milieu à deux, il faut être capable d'apporter en seconde ligne. Il aura sa carte à jouer. Comme pour Himad, il faut un peu de temps pour s'adapter aux attentes d'un club comme Marseille. »