Habib Beye «très en colère» : L’entraîneur de l’OM recadre ses joueurs, des décisions sont attendues

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu à Lorient (2-0), l’Olympique de Marseille a mal entamé son sprint final dans la course à la Ligue des champions. De quoi fortement agacer Medhi Benatia mais également Habib Beye, recadrant ses joueurs en conférence de presse à quatre journées de la fin.

Cette défaite à Lorient (0-2) pourrait être un nouveau tournant dans la saison tumultueuse de l’OM, qui vient de perdre trois points précieux dans la course à la Ligue des champions. Après la rencontre, Medhi Benatia a haussé le ton, le directeur sportif phocéen tirant à boulets rouges sur ses joueurs pour leur prestation en Bretagne. Et il n’a pas été le seul.

😡 "Je suis très en colère aujourd'hui !" pic.twitter.com/AhipTzs3CV — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2026

« Moi, je n’accepte pas cette situation » Moins virulent que Medhi Benatia, Habib Beye a néanmoins tenu des mots forts en conférence de presse. « À l’Olympique de Marseille, ce n’est pas acceptable. Il faut remettre tout le monde dans le droit chemin et supprimer les passe-droits. (…) Je suis très en colère. Sur les attitudes et sur l’esprit qu’on doit avoir dans ce club. En tant que coach, je ne peux pas l’accepter. Je ferai des choix en conséquence », a averti l’entraîneur de l’OM, conscient que cette défaite pourrait coûter très cher : « On peut être sixièmes (à la fin de la journée), et si ça ne nous provoque pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêts pour la Ligue des champions. Moi, je n’accepte pas cette situation. Je vais me battre jusqu’au bout. »