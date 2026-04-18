CAN 2025 : «J’ai vraiment été touché», Aubameyang se livre sur l’épisode douloureux avec le Gabon

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour ce qui était très certainement la dernière Coupe d’Afrique des Nations de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang a été éliminé dès la phase de groupes avec le Gabon en décembre dernier. L’attaquant de l’OM avait même été banni de sa sélection par le gouvernement gabonais. Un épisode qui l’a marqué et a affecté ses performances avec Marseille par la suite.

De son retour à l’OM à sa fin de carrière et son rêve de joueur avec son fils, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié dans un entretien accordé à Maritima. L’attaquant âgé de 36 ans est également revenu sur la CAN 2025, probablement la dernière de sa carrière. Blessé au moment de rejoindre sa sélection, le joueur de l’OM avait joué dès le premier match du Gabon, alors que ce n’était pas prévu.

Mercato - OM : Le nouveau président Stéphane Richard a déjà une idée en tête pour le remplaçant d'Habib Beye ? https://t.co/5LRK4AOPft — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«J’ai été très très marqué, très touché, par ce qu’il s’est passé» « J’ai été très très marqué, très touché, par ce qu’il s’est passé. On va dire que la saison avait bien démarré, j’ai tout donné pour tenir jusqu’à la CAN parce que sincèrement, c’était pas facile d’enchaîner tous les trois jours. Je me blesse en plus lors du dernier match à Monaco. Je me dis que je vais tout faire pour récupérer le plus vite possible pour pouvoir jouer cette CAN, parce que porter le maillot du Gabon c’est une grande responsabilité pour moi, notamment dans une Coupe d’Afrique. J’avais à cœur de bien faire. Le premier match, on me fait rentrer très vite dans le bain alors que je n’étais pas totalement guéri. Ça a été assez dure à vivre », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang.