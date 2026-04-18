Ces deux clubs dont l’OM doit s’inspirer pour éviter que Frank McCourt perde «des millions d'euros chaque année»

Alors que l’OM a enregistré un déficit historique lors de la saison 2024-2025 avec 105M€ de pertes, Yvan Le Mée a donné les deux clubs dont Marseille ferait bien de s’inspirer à l’avenir. Selon l’agent de joueurs, les modèles de Naples et de l’Atalanta sont à suivre et permettrait à Frank McCourt d’économiser plusieurs millions d’euros.
Après son passage dans l’After Foot sur RMC lundi dernier, c’est auprès de La Provence qu’Yvan Le Mée a donné son avis sur la situation actuelle de l’OM. « Ça me rend malade de voir l’OM dans une telle situation », a regretté celui qui est aujourd’hui agent de joueurs et patron de l’agence Scuderia. Selon lui, le club doit changer de modèle et s’inspirer de ce qui est fait ces dernières années à Naples et à l’Atalanta.
Naples et l’Atalanta, des modèles à suivre pour l’OM ?
« Pour ceux qui n'auraient pas compris la situation actuelle du football français, il n'y a plus d'argent. Tous les clubs en perdent énormément et sont, pour certains, proches d'une faillite avec des bilans extrêmement négatifs. L'OM, comme tous ces clubs, n'a plus de recettes de droits TV et dépend des recettes liées à la Ligue des champions. Il faut donc avoir une stratégie sportive pour obtenir des résultats réguliers chaque année et ainsi trouver un modèle économique viable. Les modèles qui apparaissent les plus faciles, ou en tout cas les moins difficiles à reproduire, sont les modèles du Napoli, club qui ressemble beaucoup à l'OM, et de l'Atalanta Bergame », a déclaré Yvan Le Mée.
« Cela permet d'avoir un modèle financier qui évite au propriétaire de perdre des millions d'euros chaque année »
« Quelle est leur stratégie ? C'est d'avoir cinq ou six cadres dans le onze titulaire, mais aussi trois ou quatre jeunes joueurs de talent, avec une belle marge de progression, qui ont ensuite la possibilité d'être vendus. Cela permet d'avoir un modèle financier qui évite au propriétaire de perdre des millions d'euros chaque année, et encore mois 100 millions comme la saison passée… », estime Yvan le Mée, alors que l’OM a enregistré 105M€ de pertes lors du précédent exercice, un record dans l’histoire du club. « Il faudrait un mix entre ces deux clubs. L'Atalanta est un club formateur mais, malheureusement, à l'OM, pas assez de jeunes de l'académie sont valorisés ; le Napoli, lui, fait très peu de formation. L'Atalanta a gagné la Ligue Europa (en 2024), le Napoli a gagné des titres en Italie (en 2023 et 2025 ces dernières années) alors que c'est très compliqué en termes de concurrence. Ils ont cette capacité à mixer des joueurs d'expérience et des joueurs dits "de valorisation", avec un entraîneur expérimenté à la baguette. »