Ces deux clubs dont l’OM doit s’inspirer pour éviter que Frank McCourt perde «des millions d'euros chaque année»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a enregistré un déficit historique lors de la saison 2024-2025 avec 105M€ de pertes, Yvan Le Mée a donné les deux clubs dont Marseille ferait bien de s’inspirer à l’avenir. Selon l’agent de joueurs, les modèles de Naples et de l’Atalanta sont à suivre et permettrait à Frank McCourt d’économiser plusieurs millions d’euros.

Après son passage dans l’After Foot sur RMC lundi dernier, c’est auprès de La Provence qu’Yvan Le Mée a donné son avis sur la situation actuelle de l’OM. « Ça me rend malade de voir l’OM dans une telle situation », a regretté celui qui est aujourd’hui agent de joueurs et patron de l’agence Scuderia. Selon lui, le club doit changer de modèle et s’inspirer de ce qui est fait ces dernières années à Naples et à l’Atalanta.

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Naples et l’Atalanta, des modèles à suivre pour l’OM ? « Pour ceux qui n'auraient pas compris la situation actuelle du football français, il n'y a plus d'argent. Tous les clubs en perdent énormément et sont, pour certains, proches d'une faillite avec des bilans extrêmement négatifs. L'OM, comme tous ces clubs, n'a plus de recettes de droits TV et dépend des recettes liées à la Ligue des champions. Il faut donc avoir une stratégie sportive pour obtenir des résultats réguliers chaque année et ainsi trouver un modèle économique viable. Les modèles qui apparaissent les plus faciles, ou en tout cas les moins difficiles à reproduire, sont les modèles du Napoli, club qui ressemble beaucoup à l'OM, et de l'Atalanta Bergame », a déclaré Yvan Le Mée.