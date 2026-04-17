Retour à l’OM : Aubameyang raconte son dernier mercato estival agité !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato estival très animé l'année dernière, l'OM a accueilli un joueur qui avait marqué les esprits lors de sa première aventure à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais de 36 ans avait pourtant quitté la cité phocéenne un an auparavant mais il a accepté de retenter l'expérience alors qu'il semblait bien parti pour durer en Arabie saoudite. Il est donc revenu en détails sur les conditions de son arrivée.

Auteur d'une saison formidable à l'OM en 2023-2024 avec 30 buts en 51 matches, Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté le club au bout d'une saison. Au vu de son âge et de l'endroit où il a signé, il semblait difficile de le croire capable de faire machine arrière. Présent à Al-Qadsiah en Arabie saoudite, Aubameyang a fini par accepter de retourner à l'OM alors que ce n'était pas vraiment dans ses plans à l'origine. Et visiblement il ne regrette pas du tout cette trajectoire.

Mercato - OM - «Dès que je prends un club, je t’appellerai» : La promesse de Marcelino au moment de claquer la porte https://t.co/E8ai5k5f6V — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Changement de plan pour Aubameyang, l'OM fonce Attaquant de qualité passé par tous les grands championnats européens, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par signer à Al-Qadsiah en Arabie saoudite après sa première saison à l'OM. A 35 ans, il se voyait finir sa carrière là-bas mais tout ne s'est pas passé comme prévu. « Mon aventure à Al-Qadsiah s'est terminée du jour au lendemain, alors que j'avais pour objectif de rester là-bas. Et tout de suite, Marseille est venu prendre les infos, ils savaient que j'allais être libre. Ils savaient que je ne suis pas quelqu'un qui change de mentalité et qui reste focus. L'OM est venu vers moi et j'ai forcément accepté parce que mon premier passage reste extraordinaire. Pourquoi être revenu à l'OM ? Parce que je suis un fada ! (rires) » raconte-t-il pour Maritima.