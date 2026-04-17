Mercato - PSG : «Extrêmement heureux» à Paris, Kvaratskhelia ne signera pas à Arsenal

Ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia, arrivé au PSG en janvier 2025, a vu son nom être associé à Arsenal, visiblement intéressé par ses services. Cependant, à en croire le journaliste David Ornstein, un transfert de l’attaquant géorgien vers Londres n’est absolument pas d’actualité.
Un peu plus d’un an après son arrivée au PSG en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d’accord dans la capitale, enchaînant les prestations de haute volée lors des grands rendez-vous du club de la capitale. Une réussite qui aurait donné des idées à Arsenal, intéressé par l’international géorgien. Mais un transfert vers Londres semble très loin de voir le jour.
« Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment »
« Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs concernant un transfert de Kvara à Arsenal ? Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au Paris Saint-Germain, assure le journaliste David Ornstein pour The Athletic. Il semble extrêmement heureux là-bas, et le club est assurément très satisfait de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment. »
« Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet »
David Ornstein n’est pas le premier journaliste à faire part de ses certitudes sur le fait de voir Khvicha Kvaratskhelia au PSG la saison prochaine. « Des rumeurs circulent à nouveau sur l’intérêt d’Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été, confiait récemment Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Ils l’adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité. Et n’oubliez pas qu’il est arrivé de Naples il y a seulement 14 mois, en janvier 2025. Le PSG souhaite donc profiter de lui encore longtemps. Bien sûr, on s’attend à ce qu’Arsenal renforce son attaque – peut-être avec un attaquant, peut-être avec un ailier – mais pas avec Kvaratskhelia. Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet ».