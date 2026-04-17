Mercato - PSG : «Extrêmement heureux» à Paris, Kvaratskhelia ne signera pas à Arsenal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia, arrivé au PSG en janvier 2025, a vu son nom être associé à Arsenal, visiblement intéressé par ses services. Cependant, à en croire le journaliste David Ornstein, un transfert de l’attaquant géorgien vers Londres n’est absolument pas d’actualité.

Un peu plus d’un an après son arrivée au PSG en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d’accord dans la capitale, enchaînant les prestations de haute volée lors des grands rendez-vous du club de la capitale. Une réussite qui aurait donné des idées à Arsenal, intéressé par l’international géorgien. Mais un transfert vers Londres semble très loin de voir le jour.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment » « Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs concernant un transfert de Kvara à Arsenal ? Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m'attends à ce qu'il reste au Paris Saint-Germain, assure le journaliste David Ornstein pour The Athletic. Il semble extrêmement heureux là-bas, et le club est assurément très satisfait de lui. Je ne pense pas qu'Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment. »