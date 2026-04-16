Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1

Cet été, le Real Madrid et le PSG pourraient bien être des grands acteurs du mercato estival. Si l’on en croit certaines sources, les deux géants européens seraient d’ailleurs intéressés par le même joueur. Ils auraient tous les deux dans leur viseur le milieu de terrain de Tottenham et ancien du FC Metz : Pape Matar Sarr.
Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais on commence à connaître certaines pistes du PSG. Après Enzo Fernandez, le club de la capitale serait intéressé par un autre milieu de terrain de Premier League d’après les informations de CaughtOffside. Le champion de France regarderait du côté de Tottenham car Pape Matar Sarr serait dans les petits papiers de Luis Campos, lui qui connaît déjà la Ligue 1 pour avoir évolué au FC Metz pendant deux saisons.
Tottenham ne veut pas vendre Sarr
Cet été, le PSG va sans doute vouloir régénérer son effectif et Pape Matar Sarr pourrait donc être l’un des heureux élus. Toutefois, d’après les informations de CaughtOffside toujours, Tottenham ne souhaiterait pas vendre son milieu de terrain qui est seulement âgé de 23 ans. Il sera difficile pour les Spurs de lutter face à l’intérêt du champion d’Europe, mais le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich seraient également intéressés.
Tottenham risque de descendre
Garder Pape Matar Sarr pour Tottenham sera encore plus dur si les Spurs sont relégués en fin de saison. Pour le moment cela en prend le chemin car le club anglais est 18ème de Premier League et donc premier relégable avec deux points de retard sur West Ham. Pour tenter de se maintenir, les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium ont décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi, qui est revenu du côté de l’Angleterre après une aventure qui ne s’est pas forcément bien finie du côté de l’OM.