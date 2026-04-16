Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid et le PSG pourraient bien être des grands acteurs du mercato estival. Si l’on en croit certaines sources, les deux géants européens seraient d’ailleurs intéressés par le même joueur. Ils auraient tous les deux dans leur viseur le milieu de terrain de Tottenham et ancien du FC Metz : Pape Matar Sarr.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais on commence à connaître certaines pistes du PSG. Après Enzo Fernandez, le club de la capitale serait intéressé par un autre milieu de terrain de Premier League d’après les informations de CaughtOffside. Le champion de France regarderait du côté de Tottenham car Pape Matar Sarr serait dans les petits papiers de Luis Campos, lui qui connaît déjà la Ligue 1 pour avoir évolué au FC Metz pendant deux saisons.

Grave blessure : La sortie remarquée d’une star du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/aOy3X2rENP — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Tottenham ne veut pas vendre Sarr Cet été, le PSG va sans doute vouloir régénérer son effectif et Pape Matar Sarr pourrait donc être l’un des heureux élus. Toutefois, d’après les informations de CaughtOffside toujours, Tottenham ne souhaiterait pas vendre son milieu de terrain qui est seulement âgé de 23 ans. Il sera difficile pour les Spurs de lutter face à l’intérêt du champion d’Europe, mais le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich seraient également intéressés.