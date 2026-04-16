Aubameyang : Son remplaçant à l’OM évoqué sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2027, le Gabonais se verrait d’ailleurs rester sur la Canebière pour la saison prochaine. Mais voilà que certains n’hésiteraient pas à se séparer de lui. Un départ d’Aubameyang qu’il faudrait alors remplacer à Marseille et la question de son successeur a notamment été évoquée.

L’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM après une pige d’un an en Arabie saoudite. Revenu à Marseille, l’attaquant gabonais a signé un contrat jusqu’en 2027. Sur le papier, PEA devrait donc être là la saison prochaine et c’est d’ailleurs ce qu’imaginerait le principal intéressé pour son avenir. Mais dans le football, tout peut se passer. La suite de la carrière d’Aubameyang pourrait-elle alors finalement s’écrire loin de l’OM ?

Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye https://t.co/kcnq8de2si — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Quel avenir pour Aubameyang ? Lors du Super Moscato Show, il a été question de l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. C’est alors qu’Eric Di Meco a notamment confié : « Aubameyang, j’aimerais le voir rester ou il vaut mieux qu’il s’en aille ? Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il est capable de faire ». Le salaire du Gabonais, estimé à 350 000€ bruts par mois à Marseille, pourrait donc être peser dans la balance. De quoi faire dire à Vincent Moscato : « Aubameyang, tu lui dis « c’est la moitié tu restes ou tu dégages ? » Voilà c’est tout ».