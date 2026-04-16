Aubameyang : Son remplaçant à l’OM évoqué sur RMC

Aujourd’hui, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2027, le Gabonais se verrait d’ailleurs rester sur la Canebière pour la saison prochaine. Mais voilà que certains n’hésiteraient pas à se séparer de lui. Un départ d’Aubameyang qu’il faudrait alors remplacer à Marseille et la question de son successeur a notamment été évoquée.
L’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM après une pige d’un an en Arabie saoudite. Revenu à Marseille, l’attaquant gabonais a signé un contrat jusqu’en 2027. Sur le papier, PEA devrait donc être là la saison prochaine et c’est d’ailleurs ce qu’imaginerait le principal intéressé pour son avenir. Mais dans le football, tout peut se passer. La suite de la carrière d’Aubameyang pourrait-elle alors finalement s’écrire loin de l’OM ?
Quel avenir pour Aubameyang ?
Lors du Super Moscato Show, il a été question de l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. C’est alors qu’Eric Di Meco a notamment confié : « Aubameyang, j’aimerais le voir rester ou il vaut mieux qu’il s’en aille ? Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il est capable de faire ». Le salaire du Gabonais, estimé à 350 000€ bruts par mois à Marseille, pourrait donc être peser dans la balance. De quoi faire dire à Vincent Moscato : « Aubameyang, tu lui dis « c’est la moitié tu restes ou tu dégages ? » Voilà c’est tout ».
« Un pari sur un jeune joueur » pour remplacer Aubameyang ?
Restera ? Ne restera pas ? Pierre-Emerick Aubameyang pourrait donc ne pas être assuré d’être à l’OM la saison prochaine. En cas de départ, le Gabonais serait alors remplacé. Par qui ? « Là, il peut tout se passer, là tu peux faire la Ligue des Champions comme ne pas faire de Coupe d’Europe. Peut-être que Gouiri ça suffit et tu fais un pari sur un jeune joueur que tu vas amener en haut, un jeune joueur en devenir qui ne va pas te coûter aussi cher et qui va pouvoir enchainer les matchs », a confié à ce propos Eric Di Meco.