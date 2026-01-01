OM - Officiel : C’est terminé pour Aubameyang, la décision choc !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec trois défaites en autant de rencontres disputées, le Gabon a totalement raté sa Coupe d’Afrique des Nations, de quoi inciter le gouvernement à prendre des mesures chocs : le staff technique est dissout, l'équipe nationale est suspendue et deux cadres ont été mis à l’écart, incluant Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang va déjà retrouver Marseille. Après l’élimination du Gabon dès le deuxième match des phases de poules, l’attaquant de l’OM a été remis à la disposition de son club, avant même la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire (2-3), marquée par la nouvelle défaite des hommes de Thierry Mouyouma, bons derniers avec zéro point. La défaite de trop.

Ecuele Manga et Aubameyang suspendus Dans la foulée du revers face à la Côte d’Ivoire, Simplice-Désiré Mamboula, ministre des Sports par intérim au Gabon, a fait plusieurs annonces majeures comprenant la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a-t-il fait savoir sur Gabon Télévisions.