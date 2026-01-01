OM - Officiel : C’est terminé pour Aubameyang, la décision choc !

Avec trois défaites en autant de rencontres disputées, le Gabon a totalement raté sa Coupe d’Afrique des Nations, de quoi inciter le gouvernement à prendre des mesures chocs : le staff technique est dissout, l'équipe nationale est suspendue et deux cadres ont été mis à l’écart, incluant Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang va déjà retrouver Marseille. Après l’élimination du Gabon dès le deuxième match des phases de poules, l’attaquant de l’OM a été remis à la disposition de son club, avant même la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire (2-3), marquée par la nouvelle défaite des hommes de Thierry Mouyouma, bons derniers avec zéro point. La défaite de trop.
Ecuele Manga et Aubameyang suspendus
Dans la foulée du revers face à la Côte d’Ivoire, Simplice-Désiré Mamboula, ministre des Sports par intérim au Gabon, a fait plusieurs annonces majeures comprenant la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a-t-il fait savoir sur Gabon Télévisions.
Aubameyang répond aux critiques
Interpellé sur X par un supporter des Panthères sur le fiasco du pays à la CAN, la star de l’OM s’était défendue : « Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis ».