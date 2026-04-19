Mercato - Manchester City : «Une partie» de Pep Guardiola va aussi partir avec Bernardo Silva

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme cela a été confirmé par les deux parties ce jeudi, Bernardo Silva quittera Manchester City au terme de son contrat à la fin de la saison, neuf ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco. Un joueur auquel Pep Guardiola a rendu hommage, estimant que « c’est comme si une partie de moi-même partait aussi. »

C’était attendu, mais la nouvelle a été officialisée jeudi : Bernardo Silva ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine. En fin de contrat, l’international portugais (107 sélections) a pris la décision de partir près de dix ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco.

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Les adieux de Bernardo Silva à Manchester City « Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à la ville où nous avons tant gagné avec le football, mais aussi où j’ai fondé ma famille et où j’ai commencé mon mariage. Du fond du cœur, Ines et Carlota, merci ! Aux supporters, votre soutien inconditionnel au fil des années est quelque chose que je n’oublierai jamais. Mon principal objectif en tant que joueur a toujours été de jouer avec passion pour que vous soyez fiers et que vous vous sentiez bien représentés sur le terrain. J’espère que vous l’avez ressenti à chaque match. Je suis arrivé comme joueur de Manchester City, je repars comme l’un des vôtres, un supporter de Manchester City pour toujours. Continuez à soutenir cette jeune équipe et je suis certain qu’elle vous offrira de nombreux souvenirs inoubliables. Au club, à Pep, au staff et à tous mes coéquipiers de ces 9 années, merci pour tous ces moments et de m’avoir permis de faire partie de cette aventure pendant si longtemps. L’ambiance que nous créions chaque jour à l’entraînement me faisait me sentir comme chez moi, comme un membre d’une grande famille. Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. Je vous aime tous, Bernardo », a déclaré Bernardo Silva dans le communiqué publié par Manchester City.