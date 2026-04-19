Mercato - Paris FC : Kebbal bientôt transféré en Angleterre, son prochain club déjà identifié ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Paris FC depuis 2022, Ilan Kebbal connaît une belle histoire dans la capitale. Le milieu offensif participe à cette aventure folle du promu en Ligue 1 mais il pourrait finir par faire ses valises prochainement. En effet, le meilleur buteur du club cette saison est sous contrat jusqu'en 2028 et sa prochaine destination pourrait être en Angleterre.

Auteur d'une belle saison avec le Paris FC pour la première du club en Ligue 1 depuis bien longtemps, Ilan Kebbal fait de l'œil en vue du mercato estival. Le club de la capitale a réussi son pari puisqu'il pointe actuellement à la 12ème place du classement et qu'il n'y a pas de risque de se retrouver dans la zone de relégation. Mais les dirigeants pourraient perdre leur meilleur buteur, qui est déjà pisté en Angleterre.

Mercato - Paris FC : Un transfert à 12M€ déjà dans les tuyaux pour cet été ? https://t.co/RHR474I9bH — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Ilan Kebbal sur le départ du Paris FC ? Prêté lors de la saison 2022-2023 au Paris FC, Ilan Kebbal se plaît beaucoup dans ce club et il est devenu officiellement un joueur en 2023. Le natif de Marseille s'est bien illustré avec cette nouvelle équipe qui rêvait d'une montée dans l'élite du championnat de France. Ainsi, cette saison, Kebbal a pu renouer avec la Ligue 1, un championnat qu'il a connu pendant une saison en 2021-2022 au Stade de Reims. Mais d'après les informations du Parisien, l'heure est peut-être au départ pour le joueur de 27 ans.