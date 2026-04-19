Mercato - OM : Greenwood, Gouiri, Paixao... La catastrophe qui va les pousser vers la sortie ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’inclinant sur la pelouse de Lorient (2-0) samedi, l’OM a fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions et est plus que jamais sous la menace de ses poursuivants. Une qualification très importante pour les finances du club et sans elle, trois joueurs majeurs de Marseille, Mason Greenwood, Igor Paixao et Amine Gouiri, pourraient être contraints de s’en aller.

Parti en stage à Marbella cette semaine, l’OM devait préparer au mieux son déplacement à Lorient samedi et son sprint final. Finalement, les Olympiens ont sombré au Moustoir (2-0), battus par une équipe qui n’a plus rien à jouer cette saison, alors qu’eux doivent à tout prix se qualifier en Ligue des champions. Quatrièmes avec 52 points, ils pourraient voir l’OL (51) et Rennes (50) leur passer devant ce dimanche et Monaco (49) revenir à leur hauteur.

«Tourner la page De Zerbi pour ça...» : Habib Beye se fait allumer après la défaite de l'OM https://t.co/MKbxDdQFdL — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Si ça ne nous provoque pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêts pour la Ligue des champions » « On peut être sixièmes (à la fin de la journée), et si ça ne nous provoque pas un électrochoc, c’est qu’on n’est pas prêts pour la Ligue des champions. Moi, je n’accepte pas cette situation. Je vais me battre jusqu’au bout », a déclaré Habib Beye, très énervé par l’attitude de certains de ses joueurs et qui « fera des choix en conséquence » : « J’attends beaucoup plus. Certains avaient une opportunité de marquer cette fin de saison, ils ne l’ont pas saisie. Les leaders doivent être constants, surtout dans les moments difficiles. Sinon, je prendrai d’autres décisions, même avec des jeunes. »