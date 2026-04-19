OM : Le mercato à 100M€ réclamé par Frank McCourt

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel investisseur, Frank McCourt ne semble plus décidé à injecter des liquidités à l’OM. Alors que le club a enregistré des pertes record lors de l’exercice 2024-2025, l’homme d’affaires américain souhaiterait qu’il vende pour au moins 100M€ lors du prochain mercato estival, ce qui pourrait concerner des joueurs importants de l’effectif.

Encore une fois, l’OM pique sa crise. Battus par le FC Lorient (2-0) samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, les Olympiens ont fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions. Mais au-delà du résultat, c’est l’attitude des joueurs qui interpellent et ces derniers ont directement été mis en cause par Medhi Benatia après la rencontre.

Voici la version longue du coup de gueule de Medhi Benatia après la défaite de l'OM contre Lorient.



Installe-toi confortablement, tu pars pour 5 minutes d'interview légendaires qui resteront dans l'Histoire du club marseillais 🍿 pic.twitter.com/r16hQlRVEp — SO FOOT (@sofoot) April 19, 2026

« McCourt veut 100 millions de vente cet été » « C'est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire? Zéro. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes, a ajouté le dirigeant phocéen, qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Moi, il ne faut pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n'a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n'es pas entreprenant… C'est facile, "le logo il est pas beau", c'est pas mon problème je parle football. Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble », a déclaré le directeur du football de l’OM, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.