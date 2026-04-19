Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de Julian Alvarez !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale se serait notamment mis en quête de renforts offensifs. Les dirigeants parisiens auraient ainsi coché le nom de Julian Alvarez sur leur liste. Mais la concurrence promet d’être rude, puisque l’attaquant de l’Atlético de Madrid serait également dans le viseur d’Arsenal.

Le PSG devrait vivre un été mouvementé. Le club de la capitale aimerait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens voudraient éviter de revivre la même situation que cette saison, lorsque l’attaque des Rouge-et-Bleu a été décimé par les blessures d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient activé une piste en Liga.

«Ça m’a emmerdé» : La décision du PSG qui a agacé Pierre Ménès ! https://t.co/2Beb4OveF1 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Le PSG en pince pour Julian Alvarez D’après les informations de TEAMtalk, le PSG serait dans la course pour Julian Alvarez. Le profil de l’international argentin plairait aux pensionnaires de la Ligue 1, qui l’estimeraient capable de se fondre dans le groupe de Luis Enrique. Mais les Parisiens ne seraient pas seuls sur le coup. Arsenal et Chelsea seraient également intéressés par les services de l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Les Gunners seraient même en meilleure position que les Blues puisque ces derniers ne sont pas encore sûrs de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.