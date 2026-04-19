Mercato - OM : Igor Paixao déjà sur le départ, Liverpool prêt à dégainer une offre ?

A l'OM, l'heure n'est clairement pas à la fête après cette défaite concédée sur la pelouse de Lorient samedi (0-2). L'objectif de qualification en Ligue des champions est sérieusement remis en question dans cette fin de championnat. En parallèle, il est déjà question de potentiels mouvements sur le marché des transferts. Igor Paixao est l'un des dossiers actifs.
Au terme d'un feuilleton qui avait animé l'actualité mercato de l'OM, Igor Paixao débarquait dans la cité phocéenne l'été dernier grâce à un accord entre l'Olympique de Marseille et Feyenoord pour une indemnité de transfert de 35M€. Avec ses 12 buts marqués cette saison toutes compétitions confondues avec l'équipe marseillaise, l'ailier brésilien de 25 ans aurait la cote sur le marché des transferts et notamment en Premier League.
Igor Paixao, une piste «idéale» pour Liverpool ?
C'est la tendance de l'autre côté de la Manche. Le site Sportsbook a publié une information exclusive ces dernières heures. Et si Arne Slot, son ancien entraîneur à Feyenoord, le retrouvait à Liverpool ? Le nom d'Igor Paixao figurerait en très bonne posture dans la short-list des dirigeants des Reds. Sa capacité à s'adapter à un pressing à haute intensité serait considérée comme « idéale » pour le nouveau système de jeu de Liverpool.
«La Coupe du monde ? C'est un rêve d'enfant, le mien et celui de ma famille»
En attendant un éventuel transfert pour lequel l'OM réclamerait au moins 50M€ d'après Sportsbook, Igor Paixao a l'ambition de vivre son rêve de gosse en disputant la prochaine Coupe du monde sur le sol américain. « Mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. Je suis prêt à tout, tu vois, je me prépare. Si c'est la volonté de Dieu, je participerai à la Coupe du monde. Sinon, je le remercierai pour cette opportunité. Mais je vais donner le meilleur de moi-même avec Marseille. Si je suis sélectionné, former un duo d'attaque avec Vini, alors là, ça va être un vrai spectacle. C'est un rêve d'enfant, le mien et celui de ma famille ».