Mercato - OM : Igor Paixao déjà sur le départ, Liverpool prêt à dégainer une offre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, l'heure n'est clairement pas à la fête après cette défaite concédée sur la pelouse de Lorient samedi (0-2). L'objectif de qualification en Ligue des champions est sérieusement remis en question dans cette fin de championnat. En parallèle, il est déjà question de potentiels mouvements sur le marché des transferts. Igor Paixao est l'un des dossiers actifs.

Au terme d'un feuilleton qui avait animé l'actualité mercato de l'OM, Igor Paixao débarquait dans la cité phocéenne l'été dernier grâce à un accord entre l'Olympique de Marseille et Feyenoord pour une indemnité de transfert de 35M€. Avec ses 12 buts marqués cette saison toutes compétitions confondues avec l'équipe marseillaise, l'ailier brésilien de 25 ans aurait la cote sur le marché des transferts et notamment en Premier League.

😍 Igor Paixão rêve de la Coupe du Monde :



🗣️ "Vini c'est ma référence absolue... Si je suis sélectionné, former un duo d'attaque avec Vinicius, alors là ça va être un vrai spectacle !" 🇧🇷🖇️#beINLigue1 #FCLOM pic.twitter.com/xn8ZbFqw40 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

Igor Paixao, une piste «idéale» pour Liverpool ? C'est la tendance de l'autre côté de la Manche. Le site Sportsbook a publié une information exclusive ces dernières heures. Et si Arne Slot, son ancien entraîneur à Feyenoord, le retrouvait à Liverpool ? Le nom d'Igor Paixao figurerait en très bonne posture dans la short-list des dirigeants des Reds. Sa capacité à s'adapter à un pressing à haute intensité serait considérée comme « idéale » pour le nouveau système de jeu de Liverpool.