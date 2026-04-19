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Mercato : Une saison de plus au LOSC ? Olivier Giroud ne ferme pas à la porte à une condition

Mercato : Une saison de plus au LOSC ? Olivier Giroud ne ferme pas à la porte à une condition
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 39 ans et 6 mois, Olivier Giroud est devenu samedi soir lors du match nul entre le LOSC et l’OGC Nice (0-0) le joueur le plus âgé à atteindre les 100 matchs en Ligue 1. Après avoir atteint ce cap symbolique, le champion du monde 2018 s’est aussi confié sur son avenir et s’il pourrait prolonger l’aventure à Lille en cas de Ligue des champions la saison prochaine.

Après avoir vu l’OM chuter à Lorient (2-0), le LOSC avait l’occasion de conforter un peu plus sa troisième place au classement samedi soir. Une opportunité que les Dogues, tenus en échec par l’OGC Nice (0-0), ont laissé échapper. Un résultat frustrant pour Olivier Giroud, qui est devenu le plus vieux joueur à atteindre la barre des 100 matchs en Ligue 1.

Giroud aurait voulu que sa 100ème en L1 « se concrétise par une victoire »

« Je n'avais pas l’information. J’aurais voulu que ça se concrétise par une victoire. On a fait une meilleure deuxième mi-temps. Nice a bien tenu et on est déçu, mais on va prendre ce point et construire là-dessus. C’est difficile, je regardais la première mi-temps. C'était un bloc bas compact, ils n'ont pas laissé beaucoup d’espace pour Matias (Fernandez Pardo) dans son dos et après on a eu du mal. On a eu les occases en deuxième mi-temps, le poteau de Chancel. C’est comme ça et après le mérite revient à Nice. Peut-être dans le jeu combiné avec peu d’espace. On a essayé de passer sur les côtés. On a eu du mal à être dangereux, il manquait d’efficacité. Les matchs comme ça, tu les gagnes 1-0, c’est comme ça. On a encore notre destin entre les mains et il faut se concentrer sur nous-mêmes », a confié Olivier Giroud au micro de Ligue 1+.

Une saison de plus au LOSC en cas de Ligue des champions ?

Revenu en France l’été dernier, le champion du monde 2018 s’est engagé jusqu’en juin 2026 et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. « On verra, on verra, ce n’est pas ma priorité », a répondu Olivier Giroud quand on lui a demandé s’il pourrait prolonger si le LOSC se qualifie en Ligue des champions. « Ce n’est pas le plus important honnêtement. Je me concentre sur l’équipe et si toutes les conditions sont réunies, on verra. D’abord que le LOSC finisse à la meilleure place et après on verra. »

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