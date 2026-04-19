Mercato : Une saison de plus au LOSC ? Olivier Giroud ne ferme pas à la porte à une condition

À 39 ans et 6 mois, Olivier Giroud est devenu samedi soir lors du match nul entre le LOSC et l’OGC Nice (0-0) le joueur le plus âgé à atteindre les 100 matchs en Ligue 1. Après avoir atteint ce cap symbolique, le champion du monde 2018 s’est aussi confié sur son avenir et s’il pourrait prolonger l’aventure à Lille en cas de Ligue des champions la saison prochaine.
Après avoir vu l’OM chuter à Lorient (2-0), le LOSC avait l’occasion de conforter un peu plus sa troisième place au classement samedi soir. Une opportunité que les Dogues, tenus en échec par l’OGC Nice (0-0), ont laissé échapper. Un résultat frustrant pour Olivier Giroud, qui est devenu le plus vieux joueur à atteindre la barre des 100 matchs en Ligue 1.
Giroud aurait voulu que sa 100ème en L1 « se concrétise par une victoire »
« Je n'avais pas l’information. J’aurais voulu que ça se concrétise par une victoire. On a fait une meilleure deuxième mi-temps. Nice a bien tenu et on est déçu, mais on va prendre ce point et construire là-dessus. C’est difficile, je regardais la première mi-temps. C'était un bloc bas compact, ils n'ont pas laissé beaucoup d’espace pour Matias (Fernandez Pardo) dans son dos et après on a eu du mal. On a eu les occases en deuxième mi-temps, le poteau de Chancel. C’est comme ça et après le mérite revient à Nice. Peut-être dans le jeu combiné avec peu d’espace. On a essayé de passer sur les côtés. On a eu du mal à être dangereux, il manquait d’efficacité. Les matchs comme ça, tu les gagnes 1-0, c’est comme ça. On a encore notre destin entre les mains et il faut se concentrer sur nous-mêmes », a confié Olivier Giroud au micro de Ligue 1+.
Une saison de plus au LOSC en cas de Ligue des champions ?
Revenu en France l’été dernier, le champion du monde 2018 s’est engagé jusqu’en juin 2026 et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. « On verra, on verra, ce n’est pas ma priorité », a répondu Olivier Giroud quand on lui a demandé s’il pourrait prolonger si le LOSC se qualifie en Ligue des champions. « Ce n’est pas le plus important honnêtement. Je me concentre sur l’équipe et si toutes les conditions sont réunies, on verra. D’abord que le LOSC finisse à la meilleure place et après on verra. »