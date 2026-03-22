Olivier Giroud : Sa déclaration qui va consoler les supporters de l'OM

Alexis Brunet

Ce dimanche, l’OM recevait le LOSC au Vélodrome. Un match entre deux cadors de Ligue 1, qui a accouché d’une victoire des Nordistes (2-1). C’est Olivier Giroud qui a offert la victoire à son équipe à la 86ème minute. Un but qui fait mal aux supporters marseillais, mais par la suite l’ancien buteur de l’équipe de France a quelque peu atténué leur peine avec une belle déclaration.

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Habib Beye n’avait connu qu’une seule défaite, face à Brest le 20 février (2-0). Malheureusement pour les supporters marseillais, le club phocéen a concédé ce dimanche son deuxième revers sous les ordres de l’ancien technicien du Stade Rennais. Les coéquipiers de Mason Greenwood (sorti sur blessure) sont tombés face au LOSC, qui s’est imposé 2-1 grâce à des réalisations de Thomas Meunier et de l’inusable Olivier Giroud. Ethan Nwaneri avait pourtant ouvert le score pour Marseille en première période.

OM - Habib Beye : La séquence «dangereuse et violente» qui ne passe pas https://t.co/MQPHIi0uGy — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« C’est un stade que j’aime beaucoup » Après la rencontre, Olivier Giroud s’est présenté face à la presse en zone mixte. Le buteur de 39 ans a évoqué son but, mais il a également eu des mots élogieux envers le Vélodrome, un stade qu’il apprécie beaucoup. Ses propos sont rapportés par Le Phocéen. « Oui, j’y ai marqué avec Montpellier, avec l’équipe de France et aussi avec Milan en Italie. C’est un stade particulier pour moi. Je me souviens notamment de la demi-finale contre l’Allemagne en 2016, l’ambiance était incroyable. C’est un stade que j’aime beaucoup et qui m’a souvent réussi. » De quoi atténuer un peu la peine des supporters de l’OM.