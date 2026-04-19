Mercato - Paris FC : Kebbal trop cher pour l’OL, le sérieux coup de froid pour son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Meilleur buteur du Paris FC cette saison, Ilan Kebbal semble intéresser du monde à l'approche du début du mercato estival. Le joueur de 27 ans, présent dans la capitale parisienne depuis 2022, pourrait bien faire ses valises cet été. En effet, il semblerait être dans les petits papiers de l'OL qui s'est penché sur la question l'année dernière. Son prix devrait toutefois calmer les ardeurs lyonnaises.

Auteur d'une saison très correcte, le Paris FC va continuer son aventure dans l'élite du championnat de France. Le club pointe actuellement à la 12ème place et a montré de belles choses, notamment de la part d'Ilan Kebbal. Le milieu offensif attire les regards et il pourrait bien rejoindre une nouvelle équipe en vue de la saison prochaine. L'OL a déjà tenté sa chance mais a été freiné.

Mercato - OM : Ilan Kebbal a été annoncé à Marseille, un journaliste donne les dernières informations pour son transfert https://t.co/fihitjPCeh — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

L'OL tente le coup pour Kebbal D'après les informations rapportées par Le Parisien, l'OL est bien venu aux renseignements concernant Ilan Kebbal. Le joueur algérien intéressait bien les dirigeants lyonnais qui ont dû bâtir un nouvel effectif l'été dernier. Mais le prix du natif de Marseille était trop élevé à leur goût et ils ont dû abandonner ce dossier. Le site spécialisé dans le mercato Transfermarkt estime en effet son prix à 12M€ à l'heure actuelle.