Mercato - Paris FC : Kebbal trop cher pour l’OL, le sérieux coup de froid pour son transfert

Meilleur buteur du Paris FC cette saison, Ilan Kebbal semble intéresser du monde à l'approche du début du mercato estival. Le joueur de 27 ans, présent dans la capitale parisienne depuis 2022, pourrait bien faire ses valises cet été. En effet, il semblerait être dans les petits papiers de l'OL qui s'est penché sur la question l'année dernière. Son prix devrait toutefois calmer les ardeurs lyonnaises.
Auteur d'une saison très correcte, le Paris FC va continuer son aventure dans l'élite du championnat de France. Le club pointe actuellement à la 12ème place et a montré de belles choses, notamment de la part d'Ilan Kebbal. Le milieu offensif attire les regards et il pourrait bien rejoindre une nouvelle équipe en vue de la saison prochaine. L'OL a déjà tenté sa chance mais a été freiné.
L'OL tente le coup pour Kebbal
D'après les informations rapportées par Le Parisien, l'OL est bien venu aux renseignements concernant Ilan Kebbal. Le joueur algérien intéressait bien les dirigeants lyonnais qui ont dû bâtir un nouvel effectif l'été dernier. Mais le prix du natif de Marseille était trop élevé à leur goût et ils ont dû abandonner ce dossier. Le site spécialisé dans le mercato Transfermarkt estime en effet son prix à 12M€ à l'heure actuelle.
Kebbal sur le départ cet été ?
Si Lyon n'était pas le seul club français à s'intéresser au profil d'Ilan Kebbal, ce dernier pourrait être concerné par un départ du Paris FC cet été. L'international algérien, qui a fait ses débuts en sélection l'année dernière, est sous contrat jusqu'en 2028 dans la capitale et semble également intéresser à l'étranger puisque le club de Frank Lampard, Coventry, serait également sur le coup. Reste à savoir s'il voudra se lancer dans une nouvelle aventure ou continuer avec le Paris FC, où il évolue depuis 2022 et où il connaît un parcours inspirant. En cas de départ, le Paris FC perdrait son meilleur buteur avec 8 réalisations en Ligue 1 cette année.