Mercato - Paris FC : Un transfert à 12M€ déjà dans les tuyaux pour cet été ?

Bien parti pour obtenir le maintien en Ligue 1, le Paris FC devrait connaître un mercato estival animé d’ici quelques semaines. L’autre club de la capitale pourrait notamment connaître du mouvement dans le sens des départs. Un transfert d’Ilan Kebbal pourrait potentiellement rapporter une belle somme au club parisien. Explications.
Très ambitieux et doté de moyens importants, le Paris FC s’apprête à connaître un mercato estival conséquent. Le club détenu par la famille Arnault espère continuer à se renforcer considérablement à l’avenir, et à devenir un grand club dans le paysage du football français. Cette saison, la formation désormais entraînée par Antoine Kombouaré a fait des progrès, et a été portée par un joueur sensationnel : Ilan Kebbal.
Ilan Kebbal pourrait rapporter 12M€ au PFC
L’international Algérien, auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en championnat, se retrouve convoité sur le marché. Un temps annoncé à l’OM, Kebbal fait désormais partie des cibles de nombreux clubs anglais comme l’a révélé l’Equipe. Ce sont à la fois Brentford, Crystal Palace, Everton et Fulham qui suivent de près sa situation, alors qu’en France, Monaco et Rennes apprécient également son profil. D’après Média Foot, son transfert cet été pourrait rapporter entre 10M€ et 12M€ au Paris FC.
« Si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs... »
En février dernier, Ilan Kebbal évoquait d’ailleurs son avenir au micro de RMC. « Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l’ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d’autres joueurs ou pas. Bien sûr que moi, en tant que joueur je n’ai plus 20 ans et si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… Si on peut avoir cette chance-là on n’est personne pour refuser », confiait ainsi le milieu offensif âgé de 27 ans.