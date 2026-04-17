Mercato - Paris FC : Un transfert à 12M€ déjà dans les tuyaux pour cet été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien parti pour obtenir le maintien en Ligue 1, le Paris FC devrait connaître un mercato estival animé d’ici quelques semaines. L’autre club de la capitale pourrait notamment connaître du mouvement dans le sens des départs. Un transfert d’Ilan Kebbal pourrait potentiellement rapporter une belle somme au club parisien. Explications.

Très ambitieux et doté de moyens importants, le Paris FC s’apprête à connaître un mercato estival conséquent. Le club détenu par la famille Arnault espère continuer à se renforcer considérablement à l’avenir, et à devenir un grand club dans le paysage du football français. Cette saison, la formation désormais entraînée par Antoine Kombouaré a fait des progrès, et a été portée par un joueur sensationnel : Ilan Kebbal.

🚨 𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗕𝗔𝗟 🇩🇿 𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘́𝗝𝗔̀ 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗧𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 ! 💎



Plusieurs clubs sont dans la course :



🇫🇷 Stade Rennais

🇫🇷 AS Monaco

🇫🇷 Olympique Lyonnais

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brentford

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Everton

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/6Q9gusbNsr — Actu Foot (@ActuFoot_) April 17, 2026

Ilan Kebbal pourrait rapporter 12M€ au PFC L’international Algérien, auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en championnat, se retrouve convoité sur le marché. Un temps annoncé à l’OM, Kebbal fait désormais partie des cibles de nombreux clubs anglais comme l’a révélé l’Equipe. Ce sont à la fois Brentford, Crystal Palace, Everton et Fulham qui suivent de près sa situation, alors qu’en France, Monaco et Rennes apprécient également son profil. D’après Média Foot, son transfert cet été pourrait rapporter entre 10M€ et 12M€ au Paris FC.