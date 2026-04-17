Mercato : L'AS Monaco fonce sur une pépite du FC Barcelone !

Réalisant une bonne fin de saison en Ligue 1, l’AS Monaco commence déjà à s’activer sur son prochain mercato estival. Après avoir négocié avec le FC Barcelone l’été dernier pour l’arrivée d’Ansu Fati, le club monégasque pourrait récidiver d’ici quelques mois en tentant de recruter une pépite du club blaugrana. Explications.
Le prochain mercato estival pourrait réserver son lot de surprises. En France, l’AS Monaco va notamment chercher à se renforcer considérablement. Alors que Sébastien Pocognoli a réussi à relever ses troupes après un début de saison très compliqué, le club monégasque cherche déjà à cibler plusieurs talents pour la saison prochaine. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, l’une de ces cibles concernerait un très grand talent du FC Barcelone.
L’AS Monaco lorgne Roony Bardghji
Arrivé l’été dernier au Barça, Roony Bardghji a montré de belles qualités sous les couleurs catalanes. Problème, l’ailier droit suédois de 20 ans joue au même poste que Lamine Yamal, ce qui limite considérablement son temps de jeu. D’après les dernières révélations de SPORT, trois clubs sont d’ores et déjà intéressés par Roony Bardhji. Le FC Porto et Stuttgart aimeraient beaucoup le recruter, tout comme l’AS Monaco, qui a déjà des liens rapprochés avec le FC Barcelone par rapport à Ansu Fati, recruté en prêt avec option d’achat par Monaco l’été dernier.
Le Suédois est bloqué par Lamine Yamal
L’avenir du jeune Roony Bardghji est très incertain au Barça. Car s’il dispose d’un énorme talent, son poste et la concurrence avec Lamine Yamal le bloquent très clairement en termes de temps de jeu. « J’ai la patience, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage », avait notamment confié le principal intéressé lors du dernier rassemblement international avec la Suède. Affaire à suivre de très près donc pour le crack né en 2005, qui avait été dans le viseur de l’OM également par le passé.