Mercato : L'AS Monaco fonce sur une pépite du FC Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Réalisant une bonne fin de saison en Ligue 1, l’AS Monaco commence déjà à s’activer sur son prochain mercato estival. Après avoir négocié avec le FC Barcelone l’été dernier pour l’arrivée d’Ansu Fati, le club monégasque pourrait récidiver d’ici quelques mois en tentant de recruter une pépite du club blaugrana. Explications.

Le prochain mercato estival pourrait réserver son lot de surprises. En France, l’AS Monaco va notamment chercher à se renforcer considérablement. Alors que Sébastien Pocognoli a réussi à relever ses troupes après un début de saison très compliqué, le club monégasque cherche déjà à cibler plusieurs talents pour la saison prochaine. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, l’une de ces cibles concernerait un très grand talent du FC Barcelone.

🚨🔵🔴 Barcelona confirm Roony Bardghji has been registered as first team player.



He’s now gonna wear number 19 shirt. ✨ pic.twitter.com/0i0AN7FUFt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

L’AS Monaco lorgne Roony Bardghji Arrivé l’été dernier au Barça, Roony Bardghji a montré de belles qualités sous les couleurs catalanes. Problème, l’ailier droit suédois de 20 ans joue au même poste que Lamine Yamal, ce qui limite considérablement son temps de jeu. D’après les dernières révélations de SPORT, trois clubs sont d’ores et déjà intéressés par Roony Bardhji. Le FC Porto et Stuttgart aimeraient beaucoup le recruter, tout comme l’AS Monaco, qui a déjà des liens rapprochés avec le FC Barcelone par rapport à Ansu Fati, recruté en prêt avec option d’achat par Monaco l’été dernier.