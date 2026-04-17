Mercato - Real Madrid : «Personne n’en veut en Europe», Vinicius Jr va signer en Arabie Saoudite ?

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien voit les négociations pour sa prolongation être au point mort à cause de ses prétentions salariales. L’ailier de 25 ans pourrait donc être invité à faire ses valises, et à prendre éventuellement la direction de l’Arabie Saoudite.
L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid se veut de plus en plus incertain. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’international auriverde voit les négociations pour sa prolongation à cause de ses exigences salariales trop hautes aux yeux de la direction madrilène. En conséquence, le Brésilien pourrait être invité à faire ses valises cet été pour éviter un départ libre une fois son engagement arrivé à expiration. Seulement, l’ailier de 25 ans n’aurait pas spécialement la cote en Europe.
«Même Chelsea n’en veut pas»
« La question, c’est de savoir ce que va faire le Real Madrid avec Vinicius Jr. Parce qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Ses agents ont fait toute l’Europe, personne n’en veut. Mais on ne se pose pas la question de pourquoi personne n’en veut ? J’ai du respect pour le joueur, il a été exceptionnel et il reste très bon même s’il n’est pas à son niveau d’il y a 2-3 ans. Mais il a 25 ans. Ses agents ont fait l’Europe entière, même Chelsea n’en veut pas. Si j’étais le Real Madrid, je me dirais ‘mais attends, si mon joueur est si fort que ça, pourquoi personne n’en veut ?’ » a d’abord expliqué Romain Molina dans Colinterview.
«La seule destination possible pour Vinicius Jr c’est l’Arabie Saoudite»
« Le salaire qu’il demande, c’est le plus gros du club. Florentino Pérez ne veut pas lui donner. Il ne lui donnera pas plus qu’à Mbappé. [...] Donc que va faire le Real Madrid ? Ils ont deux choix : ils le vendent ou ils le prolongent. Aujourd’hui, c’est triste à dire, mais la seule destination possible pour Vinicius Jr c’est l’Arabie Saoudite. Le plan à la base, c’était qu’il y aille. Mais maintenant, les Saoudiens proposent moins » a ensuite ajouté le journaliste. Reste maintenant à voir si Vinicius Jr se laissera tenter par l’offre saoudienne, ou s’il acceptera de revoir ses exigences à la baisse pour poursuivre l’aventure au Real Madrid.