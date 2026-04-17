Mercato - Real Madrid : «Personne n’en veut en Europe», Vinicius Jr va signer en Arabie Saoudite ?

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien voit les négociations pour sa prolongation être au point mort à cause de ses prétentions salariales. L’ailier de 25 ans pourrait donc être invité à faire ses valises, et à prendre éventuellement la direction de l’Arabie Saoudite.

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid se veut de plus en plus incertain. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’international auriverde voit les négociations pour sa prolongation à cause de ses exigences salariales trop hautes aux yeux de la direction madrilène. En conséquence, le Brésilien pourrait être invité à faire ses valises cet été pour éviter un départ libre une fois son engagement arrivé à expiration. Seulement, l’ailier de 25 ans n’aurait pas spécialement la cote en Europe.

Vinicius Jr invité à quitter le Real Madrid : Un ancien joueur du club est sans pitié après l'élimination en Ligue des champions ! https://t.co/LLSXAHRrCT — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Même Chelsea n’en veut pas» « La question, c’est de savoir ce que va faire le Real Madrid avec Vinicius Jr. Parce qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Ses agents ont fait toute l’Europe, personne n’en veut. Mais on ne se pose pas la question de pourquoi personne n’en veut ? J’ai du respect pour le joueur, il a été exceptionnel et il reste très bon même s’il n’est pas à son niveau d’il y a 2-3 ans. Mais il a 25 ans. Ses agents ont fait l’Europe entière, même Chelsea n’en veut pas. Si j’étais le Real Madrid, je me dirais ‘mais attends, si mon joueur est si fort que ça, pourquoi personne n’en veut ?’ » a d’abord expliqué Romain Molina dans Colinterview.