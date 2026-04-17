Mercato : «Je suis devenu plus fort», Pape Gueye balance après son départ de l’OM !

Pierrick Levallet

Après avoir passé quatre ans de sa carrière à l’OM, Pape Gueye a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en 2024. L’international sénégalais, déjà prêté au FC Séville en 2023, s’est engagé à Villarreal. Et en Espagne, sous les ordres de Marcelino, le milieu de terrain de 27 ans se dit très heureux.

A l’OM, Pape Gueye n’a pas laissé une trace indélébile. Le milieu de terrain de 27 ans a connu des hauts et des bas lors des quatre ans qu’il a passé sur la Canebière. Arrivé en 2020 en provenance du Havre, l’international sénégalais a rejoint Villarreal en 2024 après avoir déjà été prêté au FC Séville en 2023. Et l’ancien Marseillais semble ravi de sa seconde expérience en Liga.

Mercato - OM : Ça ne sent pas bon pour Habib Beye ? Les annonces se multiplient sur son possible départ https://t.co/3sFwmiwnlI — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«En une année ici, j'ai déjà fait mieux» « À chaque victoire, je suis content. Mais si je n'ai pas fait une "assist" ou un but, je vais être énervé. Même le coach, parfois, il me dit : "Pape, ce n'est pas ça que je te demande." Mais moi, je sais que c'est là où je dois progresser. Parce qu'en vrai, à Marseille, en quatre ans, j'ai mis quatre buts. En une année ici, j'ai déjà fait mieux » a d’abord expliqué Pape Gueye dans un entretien accordé à L’Equipe.