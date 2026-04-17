Mercato : «Je suis devenu plus fort», Pape Gueye balance après son départ de l’OM !

Après avoir passé quatre ans de sa carrière à l’OM, Pape Gueye a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en 2024. L’international sénégalais, déjà prêté au FC Séville en 2023, s’est engagé à Villarreal. Et en Espagne, sous les ordres de Marcelino, le milieu de terrain de 27 ans se dit très heureux.
A l’OM, Pape Gueye n’a pas laissé une trace indélébile. Le milieu de terrain de 27 ans a connu des hauts et des bas lors des quatre ans qu’il a passé sur la Canebière. Arrivé en 2020 en provenance du Havre, l’international sénégalais a rejoint Villarreal en 2024 après avoir déjà été prêté au FC Séville en 2023. Et l’ancien Marseillais semble ravi de sa seconde expérience en Liga.
«En une année ici, j'ai déjà fait mieux»
« À chaque victoire, je suis content. Mais si je n'ai pas fait une "assist" ou un but, je vais être énervé. Même le coach, parfois, il me dit : "Pape, ce n'est pas ça que je te demande." Mais moi, je sais que c'est là où je dois progresser. Parce qu'en vrai, à Marseille, en quatre ans, j'ai mis quatre buts. En une année ici, j'ai déjà fait mieux » a d’abord expliqué Pape Gueye dans un entretien accordé à L’Equipe.
«J'aime cette ambiance»
« Les gens ont peut-être pensé que je reculais mais en termes de statut, je suis devenu plus fort parce que je suis sur le devant de la scène maintenant. C'est un club qui n'a rien à envier aux plus grands. Tout est carré, ici, et en plus c'est assez familial, le club appartient à une famille, Marcelino a son meilleur ami (Ruben) comme adjoint, son fils est dans le staff aussi, il se charge des coups de pied arrêtés. J'aime cette ambiance » a ensuite ajouté l’ancien de l’OM, qui a signé libre à Villarreal. Le club phocéen a peut-être de quoi s’en mordre les doigts.