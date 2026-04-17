Mercato : L’OM s’active pour le transfert d’un «grand talent» africain ?

L’OM devrait à nouveau vivre un mercato animé cet été. Le club phocéen devrait très certainement remanier à nouveau l’effectif, surtout avec la nouvelle direction qui se met en place. La direction marseillaise serait d’ailleurs en train de s’activer pour le transfert d’Adam Aznou, considéré comme un « grand talent » du football africain.
C’est devenu une habitude ces dernières années. L’OM devrait encore vivre un mercato mouvementé cet été. Avec la nouvelle direction qui se met en place autour de Stéphane Richard, nouveau président marseillais, le club phocéen devrait sans doute remanier l’effectif pour la saison prochaine. Et dans cette optique, les dirigeants olympiens entendraient piocher directement en Premier League.
L'OM s'attaque à Adam Aznou sur le mercato
D’après les informations de TEAMtalk, l’OM maintiendrait un grand intérêt pour Adam Aznou. Le latéral gauche d’Everton est perçu par les pensionnaires de la Ligue 1 comme un « grand talent » capable d’apporter du dynamisme en défense. Un départ d’Everton ne serait d’ailleurs pas à exclure pour l’international marocain, qui n’a eu droit qu’à un faible temps de jeu chez les Toffees cette saison. L’OM s’activerait donc sur ce dossier après avoir déjà approché le club anglais en janvier dernier.
L'ancien crack du FC Barcelone va rebondir à l'OM ?
Le média britannique précise qu’un prêt avec option d’achat serait l’issue la plus probable pour Adam Aznou, même si un transfert sec n’est pas à exclure pour autant. Passé par le centre de formation du FC Barcelone avant d’atterrir au Bayern Munich, le joueur de 19 ans a signé à Everton l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le Marocain n’a disputé que 34 minutes avec le groupe pro cette saison (contre Sunderland en janvier dernier en FA Cup, défaite aux tirs au but). L’OM pourrait donc être une bonne destination pour espérer se relancer. Affaire à suivre...