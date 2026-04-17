Mercato : L’OM s’active pour le transfert d’un «grand talent» africain ?

Pierrick Levallet

L’OM devrait à nouveau vivre un mercato animé cet été. Le club phocéen devrait très certainement remanier à nouveau l’effectif, surtout avec la nouvelle direction qui se met en place. La direction marseillaise serait d’ailleurs en train de s’activer pour le transfert d’Adam Aznou, considéré comme un « grand talent » du football africain.

C’est devenu une habitude ces dernières années. L’OM devrait encore vivre un mercato mouvementé cet été. Avec la nouvelle direction qui se met en place autour de Stéphane Richard, nouveau président marseillais, le club phocéen devrait sans doute remanier l’effectif pour la saison prochaine. Et dans cette optique, les dirigeants olympiens entendraient piocher directement en Premier League.

Mercato - OM - «Dès que je prends un club, je t’appellerai» : La promesse de Marcelino au moment de claquer la porte https://t.co/E8ai5k5f6V — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

L'OM s'attaque à Adam Aznou sur le mercato D’après les informations de TEAMtalk, l’OM maintiendrait un grand intérêt pour Adam Aznou. Le latéral gauche d’Everton est perçu par les pensionnaires de la Ligue 1 comme un « grand talent » capable d’apporter du dynamisme en défense. Un départ d’Everton ne serait d’ailleurs pas à exclure pour l’international marocain, qui n’a eu droit qu’à un faible temps de jeu chez les Toffees cette saison. L’OM s’activerait donc sur ce dossier après avoir déjà approché le club anglais en janvier dernier.