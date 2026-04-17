Mercato - OM : Ça ne sent pas bon pour Habib Beye ? Les annonces se multiplient sur son possible départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Le Sénégalais est ainsi aujourd’hui sur le banc du club phocéen, ayant signé jusqu’en 2027. Mais voilà que malgré ce contrat, l’avenir de Beye semble aujourd’hui incertain. En effet, après seulement quelques mois, il pourrait déjà s’en aller. De nombreuses sorties sont d’ailleurs venues jeter un froid sur son avenir à Marseille.

La saison prochaine, l’OM va repartir sur un nouveau cycle. Pour entamer celui-ci, le club phocéen s’est trouvé un nouveau président en la personne de Stéphane Richard. Mais voilà que de nombreuses interrogations existent sur l’OM de la saison prochaine. A commencer par la présence ou non d’Habib Beye sur le banc de touche. « Il vient de prendre ses fonctions, il a un objectif clair, tout le monde connaît les enjeux autour de la qualif en Ligue des champions. Laissons-le faire son travail, chaque chose en son temps », a dit Stéphane Richard à propos de l'avenir d’Habib Beye lors de sa dernière interview pour RTL.

OM : Habib Beye au Real Madrid ? La blague lâchée sur RMC https://t.co/Xr0p4wGhOt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Un avenir comme entraîneur de l’OM ? Restera ? Ne restera pas ? L’avenir d’Habib Beye à l’OM est aujourd’hui incertain. Et voilà que dernièrement, plusieurs déclarations sont venues jeter un froid sur la présence du Sénégalais la saison prochaine. « Mon regard sur le travail d’Habib Beye et ses principes ? Quand il est arrivé, j’ai juste dit qu’il fallait que ce soit lui aussi en août pour assurer une certaine continuité. Aujourd’hui, ça ne semble pas être la direction prise par le club… Mais à quel moment va-t-on construire ? », a lâché Marc Libbra. Marion Bartoli a elle dit : « On n’est même pas sûr que le nouveau directeur sportif va garder l’entraîneur donc tu continues à faire des changements ». Ils sont aujourd’hui plusieurs à douter de l'avenir d’Habib Beye à l’OM. Jérôme Alonzo confiait notamment : « Pour ce qui est d’Habib Beye, je pense effectivement qu'il ne survivra pas à une non-qualification en Ligue des Champions. Je ne pense pas ».