Vinicius Jr invité à quitter le Real Madrid : Un ancien joueur du club est sans pitié après l'élimination en Ligue des champions !

Les critiques sont nombreuses au lendemain de l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Eduardo Camavinga est notamment pointé du doigt pour son expulsion sur la pelouse du Bayern Munich, mais d’autres joueurs sont également ciblés, à l’instar de Vinicius Jr.
Malgré un début de match fracassant, avec l’ouverture du score d’Arda Güler dès les premières secondes, le Real Madrid n’a pas su renverser le Bayern Munich (3-4) et quitte donc la Ligue des champions dès les quarts de finale. Exclu pour deux cartons jaunes en huit minutes, Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques en Espagne, mais l’international français n’est pas le seul.
« Il a été impliqué dans de nombreuses situations controversées »
Vinicius Jr a également ses détracteurs après l’élimination du Real Madrid. L’ancien portier du club Santiago Cañizares milite notamment pour son départ. « À mon avis, il n'a pas offert au Real Madrid les performances que son contrat et son statut de joueur exigent depuis deux ans, a-t-il confié sur Movistar. De plus, il a été impliqué dans de nombreuses situations controversées, ce qui ne fait pas honneur au Real Madrid ».
« Avec une bonne offre, je le vendrais »
« C’est facile de dire : “Je vais le vendre”. Je le vendrai si quelqu’un l’achète, poursuit-il. L’an dernier, le Real Madrid avait estimé le prix de Rodrygo entre 70 et 80 millions d’euros, et personne n’a proposé même la moitié de cette somme. Dans ce cas, il vaut mieux le garder et attendre qu’il retrouve son meilleur niveau. C’est très facile d'être directeur sportif sur un canapé, mais quand on est confronté à la réalité, il faut jongler entre ce qu'on souhaite pour le joueur et ce qui est sur la table. Cela dit, je suis d'accord pour dire qu'il devrait partir. Avec une bonne offre, je le vendrais, à mon avis ».