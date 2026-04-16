Vinicius Jr invité à quitter le Real Madrid : Un ancien joueur du club est sans pitié après l'élimination en Ligue des champions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les critiques sont nombreuses au lendemain de l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Eduardo Camavinga est notamment pointé du doigt pour son expulsion sur la pelouse du Bayern Munich, mais d’autres joueurs sont également ciblés, à l’instar de Vinicius Jr.

Malgré un début de match fracassant, avec l’ouverture du score d’Arda Güler dès les premières secondes, le Real Madrid n’a pas su renverser le Bayern Munich (3-4) et quitte donc la Ligue des champions dès les quarts de finale. Exclu pour deux cartons jaunes en huit minutes, Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques en Espagne, mais l’international français n’est pas le seul.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Il a été impliqué dans de nombreuses situations controversées » Vinicius Jr a également ses détracteurs après l’élimination du Real Madrid. L’ancien portier du club Santiago Cañizares milite notamment pour son départ. « À mon avis, il n'a pas offert au Real Madrid les performances que son contrat et son statut de joueur exigent depuis deux ans, a-t-il confié sur Movistar. De plus, il a été impliqué dans de nombreuses situations controversées, ce qui ne fait pas honneur au Real Madrid ».