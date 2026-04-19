Mercato - PSG : A peine sorti du centre de formation, il est déjà prêt à claquer la porte ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années désormais, le PSG tente d’intégrer les meilleurs jeunes joueurs de son centre de formation au sein de l’équipe première. Cette saison, le jeune Mathis Jangeal, né en 2008, a pu débuter en pro. Cependant, le joueur âgé de 17 ans semble se diriger vers un départ en fin de saison.

En 2023, le PSG prenait un virage historique au niveau de son mode de fonctionnement. Avec la présence de Luis Campos dans l’organigramme ainsi que l’arrivée de Luis Enrique en tant qu’entraîneur, le club de la capitale a souhaité mettre en place un projet davantage axé sur le long terme. Parmi ces nouveaux éléments, le PSG a décidé de faire une place aux jeunes du centre de formation, en intégrant plusieurs d’entre eux au sein de l’équipe première.

✅👋 Mathis Jangeal se dirigerait bien vers un départ du PSG !



🕵️ Hambourg souhaite le recruter, et espère se montrer suffisamment convaincant pour obtenir sa signature.



😕 Paris avait bien propose un contrat pro, mais l’Allemagne apparaît comme une destination privilégiée.



🗞… pic.twitter.com/wFvALTZyr8 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 19, 2026

Mathis Jangeal sur le départ Au cours des dernières années, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, ou encore Mathis Jangeal ont pu effectuer leurs débuts en professionnels avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le dernier cité, Mathis Jangeal, pourrait prochainement quitter le club parisien. Entré en jeu face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 en septembre 2025, le joueur de 17 ans se dirige vers un départ à l’issue de cette saison comme l’annonce le Parisien ce dimanche. Selon le quotidien, le Titi Parisien a été approché par plusieurs clubs dont Hambourg, pensionnaire de Bundesliga, qui tiendrait la corde pour sa signature cet été.