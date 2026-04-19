Mercato - PSG : A peine sorti du centre de formation, il est déjà prêt à claquer la porte ?

Depuis plusieurs années désormais, le PSG tente d’intégrer les meilleurs jeunes joueurs de son centre de formation au sein de l’équipe première. Cette saison, le jeune Mathis Jangeal, né en 2008, a pu débuter en pro. Cependant, le joueur âgé de 17 ans semble se diriger vers un départ en fin de saison.
En 2023, le PSG prenait un virage historique au niveau de son mode de fonctionnement. Avec la présence de Luis Campos dans l’organigramme ainsi que l’arrivée de Luis Enrique en tant qu’entraîneur, le club de la capitale a souhaité mettre en place un projet davantage axé sur le long terme. Parmi ces nouveaux éléments, le PSG a décidé de faire une place aux jeunes du centre de formation, en intégrant plusieurs d’entre eux au sein de l’équipe première.
Mathis Jangeal sur le départ
Au cours des dernières années, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, ou encore Mathis Jangeal ont pu effectuer leurs débuts en professionnels avec le PSG sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, le dernier cité, Mathis Jangeal, pourrait prochainement quitter le club parisien. Entré en jeu face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 en septembre 2025, le joueur de 17 ans se dirige vers un départ à l’issue de cette saison comme l’annonce le Parisien ce dimanche. Selon le quotidien, le Titi Parisien a été approché par plusieurs clubs dont Hambourg, pensionnaire de Bundesliga, qui tiendrait la corde pour sa signature cet été.
Le PSG veut intégrer ses jeunes à l’équipe première
Il y a plusieurs mois, Luis Campos affirmait pourtant que le PSG avait cette volonté de donner du temps de jeu à ses jeunes. « Maintenant que les lignes de l’équipe professionnelle sont clairement définies, on essaie d’intégrer, comme on le fait déjà en U19 et U23, les meilleurs joueurs de la région parisienne. On doit leur faire comprendre que, s’ils nous rejoignent au PSG, on leur donnera leur chance. Charge à eux d’être vraiment bons - et croyez-moi, il faut vraiment être très bons - pour pouvoir faire partie de cette équipe », confiait le dirigeant portugais.