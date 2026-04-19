«Ça m’a emmerdé» : La décision du PSG qui a agacé Pierre Ménès !

Cette saison, le PSG n’a pas été épargné par les pépins physiques. Le club de la capitale a donc régulièrement fait tourner son équipe afin de ménager ses principaux cadres pour les grandes échéances, dont celles en Ligue des champions. Seulement, cette décision a parfois agacé Pierre Ménès, qui ne s’en est pas caché.
Après une saison 2024-2025 historique mais particulièrement éreintante pour les joueurs, le PSG n’a pas été épargné par les blessures lors de cet exercice. Luis Enrique a plusieurs fois été privé de certains de ses cadres, comme Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Achraf Hakimi. Le club de la capitale a donc très régulièrement fait tourner son onze de départ, afin de ménager le plus possible les organismes pour les grandes échéances de Ligue des champions. Mais cela a parfois agacé Pierre Ménès, qui ne s’en est pas caché.
Pierre Ménès n’a pas aimé «voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C»
« Le PSG a construit un effectif unique, avec des joueurs d’une complémentarité folle. Ça faisait presque 3 mois que Fabian Ruiz n’était pas là, personne n’a vu la différence. Zaïre-Emery qui a remplacé Hakimi arrière droit remplace maintenant Ruiz au milieu de terrain, et ça passe crème. Barcola n’était pas là pendant un mois, pas grave il y a Doué et Kvaratskhelia. Pourtant, c’est un effectif extrêmement restreint mais qui a été géré de main de maître par Luis Enrique. Et Dieu sait que ça m’a emmerdé de voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C. Mais malgré ça, ils continuent à gagner. C’est une très grande réussite » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
La fin de saison est palpitante pour le PSG
Cela a d’ailleurs parfois coûté de précieux points au PSG en Ligue 1. Et cela a permis au RC Lens de rester dans la course au titre. Les Rouge-et-Bleu ont l’opportunité de rester à quatre points devant les Sang et Or ce dimanche en cas de victoire contre l’OL. Il faut malgré tout rappeler que les champions d’Europe 2025 ont un match de retard comparé aux Lensois. Le PSG avait fait reporter son match contre le FC Nantes, qui se tiendra le 22 avril prochain. Et il y a encore le choc face au RC Lens, lui aussi reporté, à disputer le 13 mai prochain. La fin de saison promet d’être intéressante à suivre en Ligue 1.