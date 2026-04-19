«Ça m’a emmerdé» : La décision du PSG qui a agacé Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG n’a pas été épargné par les pépins physiques. Le club de la capitale a donc régulièrement fait tourner son équipe afin de ménager ses principaux cadres pour les grandes échéances, dont celles en Ligue des champions. Seulement, cette décision a parfois agacé Pierre Ménès, qui ne s’en est pas caché.

Après une saison 2024-2025 historique mais particulièrement éreintante pour les joueurs, le PSG n’a pas été épargné par les blessures lors de cet exercice. Luis Enrique a plusieurs fois été privé de certains de ses cadres, comme Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Achraf Hakimi. Le club de la capitale a donc très régulièrement fait tourner son onze de départ, afin de ménager le plus possible les organismes pour les grandes échéances de Ligue des champions. Mais cela a parfois agacé Pierre Ménès, qui ne s’en est pas caché.

Le PSG va réaliser un gros mercato ? Luis Enrique pose une condition très précise ! https://t.co/Za3UnTMSjd — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Pierre Ménès n’a pas aimé «voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C» « Le PSG a construit un effectif unique, avec des joueurs d’une complémentarité folle. Ça faisait presque 3 mois que Fabian Ruiz n’était pas là, personne n’a vu la différence. Zaïre-Emery qui a remplacé Hakimi arrière droit remplace maintenant Ruiz au milieu de terrain, et ça passe crème. Barcola n’était pas là pendant un mois, pas grave il y a Doué et Kvaratskhelia. Pourtant, c’est un effectif extrêmement restreint mais qui a été géré de main de maître par Luis Enrique. Et Dieu sait que ça m’a emmerdé de voir le PSG jouer des tas de matchs de Ligue 1 avec des équipes B voire C. Mais malgré ça, ils continuent à gagner. C’est une très grande réussite » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.