Vente du Parc des Princes : Voilà le prix que le PSG devrait payer !

Pour pouvoir réaliser des travaux d'agrandissement au Parc des Princes, la direction du PSG veut absolument devenir propriétaire de son stade. Si Anne Hidalgo était contre cette idée, son successeur à la mairie de Paris - Emmanuel Grégoire - est prêt à négocier avec le club parisien. Interrogé sur le Parc des Princes, un promoteur parisien a estimé son prix.
Désirant faire des travaux pour agrandir le Parc des Princes, les hautes sphères du PSG veulent racheter le stade. Toutefois, Anne Hidalgo a toujours fermé la porte. Avec l'arrivée d'Emmanuel Grégoire en tant que nouveau maire de Paris, le PSG peut désormais négocier un rachat du Parc des Princes. Mais combien coute l'enceinte francilienne ?
Le prix au mètre carré est de 11 000€
Selon les informations de L'Equipe, le PSG aimerait que le Parc des Princes soit vendu à un prix acceptable, et ce, parce qu'il compte réaliser des investissements importants. D'après un spécialiste de l'immobilier, « le Parc des Princes est une bête bizarre qui appartient au patrimoine immatériel. C'est une oeuvre d'art (sans être classée) grevée par un coût d'entretien énorme. Le prix d'un stade s'inscrit dans une grande fourchette de valeur. Outre le Parc et son emprise au sol (entre 2 et 3 hectares environ), qu'est-ce que la mairie va accepter de concéder autour, quelles autorisations elle accordera, qui financera l'ensemble des travaux ? Il y a deux principales manières de valoriser un terrain : soit en fonction du nombre de mètres carrés qu'un promoteur peut construire, soit en fonction de la rentabilité future des loyers issus du bâtiment à construire, comme un centre commercial ou un hôtel ».
Le juste prix du Parc des Princes est de 200M€ ?
A en croire L'Equipe, le prix au mètre carré est d'environ 11 000€ dans la zone du XVIème arrondissement de Paris où se situe le Parc des Princes. Ainsi, l'enceinte devrait couter plusieurs centaines de millions d'euros, soit une somme très éloignée des 38M€ proposés par le PSG durant les premières négociations. Si le club de la capitale paie un loyer d'environ 3M€ par an grâce à son bail emphytéotique jusqu'en 2043 - et ce, pour l'exploitation totale des lieux - le Paris FC débourse 4 à 5M€ pour une utilisation partielle du Stade Jean Bouin, situé à seulement 44 mètres. Selon un promoteur parisien, interrogé par L'Equipe, « dans le contexte actuel, le loyer serait plutôt de 10M€, notamment vu ce que le PSG génère comme recettes stade. Si l'on applique un ratio de rentabilité de 20 %, cela fixerait le prix du Parc à environ 200 M€ ».