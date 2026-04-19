Vente du Parc des Princes : Voilà le prix que le PSG devrait payer !

Amadou Diawara

Pour pouvoir réaliser des travaux d'agrandissement au Parc des Princes, la direction du PSG veut absolument devenir propriétaire de son stade. Si Anne Hidalgo était contre cette idée, son successeur à la mairie de Paris - Emmanuel Grégoire - est prêt à négocier avec le club parisien. Interrogé sur le Parc des Princes, un promoteur parisien a estimé son prix.

Désirant faire des travaux pour agrandir le Parc des Princes, les hautes sphères du PSG veulent racheter le stade. Toutefois, Anne Hidalgo a toujours fermé la porte. Avec l'arrivée d'Emmanuel Grégoire en tant que nouveau maire de Paris, le PSG peut désormais négocier un rachat du Parc des Princes. Mais combien coute l'enceinte francilienne ?

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Le prix au mètre carré est de 11 000€ Selon les informations de L'Equipe, le PSG aimerait que le Parc des Princes soit vendu à un prix acceptable, et ce, parce qu'il compte réaliser des investissements importants. D'après un spécialiste de l'immobilier, « le Parc des Princes est une bête bizarre qui appartient au patrimoine immatériel. C'est une oeuvre d'art (sans être classée) grevée par un coût d'entretien énorme. Le prix d'un stade s'inscrit dans une grande fourchette de valeur. Outre le Parc et son emprise au sol (entre 2 et 3 hectares environ), qu'est-ce que la mairie va accepter de concéder autour, quelles autorisations elle accordera, qui financera l'ensemble des travaux ? Il y a deux principales manières de valoriser un terrain : soit en fonction du nombre de mètres carrés qu'un promoteur peut construire, soit en fonction de la rentabilité future des loyers issus du bâtiment à construire, comme un centre commercial ou un hôtel ».