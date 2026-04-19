Patrice Evra a dû rétablir la vérité sur cette fake news concernant le PSG

Grand nom du football français, Patrice Evra s’est imposé comme l’une des références à son poste sous le maillot de Manchester United. Au cours de sa carrière, celui qui a été international français a également porté les couleurs de l’AS Monaco, de la Juventus ou encore de l’OM. Et celles du PSG ? Face à ce que certains pouvaient dire à ce propos, Patrice Evra avait tenu à mettre les choses au point.
Ayant plus de 700 matchs au compteur, Patrice Evra a connu une riche carrière. Ayant écrit les plus belles pages de celle-ci avec Manchester United en Premier League, l’ex-latéral gauche de l’équipe de France a également connu la Serie A avec la Juventus ou encore la Ligue 1 avec l’OM, l’AS Monaco ou encore l’OGC Nice. Une belle carrière à propos de laquelle certaines fausses informations ont pu circuler et celles-ci concernaient notamment un passage de Patrice Evra… au PSG.
« Non, ça c’est faux… »
Patrice Evra a-t-il joué un jour au PSG ? Contrairement à ce que certains ont pu dire, ce n’est pas le cas. Et c’est ainsi qu’en 2017, pour Transversales, l’ancien joueur de l’OM avait mis les choses au point une bonne fois pour toute. Ainsi, Evra avait lâché : « Avant mon départ en Italie j’étais au PSG ? Non, ça c’est faux? Maintenant, j’en profite, j’en ai marre, même sur mon palmarès… Je n’ai jamais joué au PSG. Tu sais d’où vient cette erreur ? Quand je suis allé en Italie, ils ne connaissaient que le PSG. Donc en fait, ils ont mis PSG, mais je n’ai jamais mis les pieds au PSG ».
« Non on ne peut pas le prendre, il est trop petit »
Patrice Evra en avait même profité pour livrer une anecdote à propos de PSG. C’est ainsi qu’il avait révélé : « Et même, je vais aller plus loin, j’avais fait une détection quand j’étais jeune et ils ont dit : « non on ne peut pas le prendre, il est trop petit ». Je n’ai jamais joué au PSG, il faut arrêter, c’est complètement faux ».