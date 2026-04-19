Patrice Evra a dû rétablir la vérité sur cette fake news concernant le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand nom du football français, Patrice Evra s’est imposé comme l’une des références à son poste sous le maillot de Manchester United. Au cours de sa carrière, celui qui a été international français a également porté les couleurs de l’AS Monaco, de la Juventus ou encore de l’OM. Et celles du PSG ? Face à ce que certains pouvaient dire à ce propos, Patrice Evra avait tenu à mettre les choses au point.

Ayant plus de 700 matchs au compteur, Patrice Evra a connu une riche carrière. Ayant écrit les plus belles pages de celle-ci avec Manchester United en Premier League, l’ex-latéral gauche de l’équipe de France a également connu la Serie A avec la Juventus ou encore la Ligue 1 avec l’OM, l’AS Monaco ou encore l’OGC Nice. Une belle carrière à propos de laquelle certaines fausses informations ont pu circuler et celles-ci concernaient notamment un passage de Patrice Evra… au PSG.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé à Liverpool, le fantasme d'un ancien de la maison pour remplacer Mohamed Salah ! https://t.co/HnMLSzm4vy — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Non, ça c’est faux… » Patrice Evra a-t-il joué un jour au PSG ? Contrairement à ce que certains ont pu dire, ce n’est pas le cas. Et c’est ainsi qu’en 2017, pour Transversales, l’ancien joueur de l’OM avait mis les choses au point une bonne fois pour toute. Ainsi, Evra avait lâché : « Avant mon départ en Italie j’étais au PSG ? Non, ça c’est faux? Maintenant, j’en profite, j’en ai marre, même sur mon palmarès… Je n’ai jamais joué au PSG. Tu sais d’où vient cette erreur ? Quand je suis allé en Italie, ils ne connaissaient que le PSG. Donc en fait, ils ont mis PSG, mais je n’ai jamais mis les pieds au PSG ».