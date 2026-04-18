PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé s’est imposé comme un véritable leader au PSG. En plus de grandes qualités techniques, le Français dispose d’une attitude particulièrement remarquable sur le terrain. Un journaliste a d’ailleurs tenu à saluer à quel point le numéro 10 faisait du bien dans le groupe du club de la capitale.
Un véritable patron. Âgé de 28 ans, Ousmane Dembélé est au sommet de son art. Auteur d’un doublé mardi soir à Anfield, l’attaquant français a hissé le PSG jusqu’au dernier carré de la Ligue des Champions. Le Ballon d’Or 2025 a également donné de nombreuses consignes à ses coéquipiers et a fini par faire plier la rencontre quasiment à lui tout seul. Présent sur le podcast l’After Foot 100 % PSG, Jean-Louis Tourre s’est exprimé sur cette belle attitude de Dembélé au sein du club de la capitale.
« Il a une personnalité qui fait que dans un vestiaire, tout va bien »
« On a aucun exemple de joueurs qui ont été en conflit avec lui et il a 28 ans. Il a une personnalité qui fait que dans un vestiaire, tout va bien. Il n’est pas calculateur, il est assez spontané, c’est un bon mec. Ça veut dire aussi que c’est plus facile d’être leader par l’exemple, surtout quand on a ce genre de comportement », a ainsi confié le journaliste sur les ondes de RMC. Ousmane Dembélé en patron, le numéro 10 du PSG l’assume lui-même.
« Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière »
« J’ai beaucoup plus d’expérience et le niveau que j’ai depuis la saison dernière est bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football ou dans ma vie personnelle. Il n’y a que du positif, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J’espère maintenir ce niveau. Je me sens bien. Je suis content. Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière. J’ai pris énormément d’expérience, que ce soit dans le football ou dans ma vie », déclarait récemment le Ballon d’Or pour Fox Deportes.