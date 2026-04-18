PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé s’est imposé comme un véritable leader au PSG. En plus de grandes qualités techniques, le Français dispose d’une attitude particulièrement remarquable sur le terrain. Un journaliste a d’ailleurs tenu à saluer à quel point le numéro 10 faisait du bien dans le groupe du club de la capitale.

Un véritable patron. Âgé de 28 ans, Ousmane Dembélé est au sommet de son art. Auteur d’un doublé mardi soir à Anfield, l’attaquant français a hissé le PSG jusqu’au dernier carré de la Ligue des Champions. Le Ballon d’Or 2025 a également donné de nombreuses consignes à ses coéquipiers et a fini par faire plier la rencontre quasiment à lui tout seul. Présent sur le podcast l’After Foot 100 % PSG, Jean-Louis Tourre s’est exprimé sur cette belle attitude de Dembélé au sein du club de la capitale.

« NON.. J’AI LES MAINS FROIDES 🥶📲 »



Ous Dembélé 🇫🇷 avait la flemme de faire le placement de produit avec le téléphone. 😭 pic.twitter.com/xzzOnw7aNk — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026

« Il a une personnalité qui fait que dans un vestiaire, tout va bien » « On a aucun exemple de joueurs qui ont été en conflit avec lui et il a 28 ans. Il a une personnalité qui fait que dans un vestiaire, tout va bien. Il n’est pas calculateur, il est assez spontané, c’est un bon mec. Ça veut dire aussi que c’est plus facile d’être leader par l’exemple, surtout quand on a ce genre de comportement », a ainsi confié le journaliste sur les ondes de RMC. Ousmane Dembélé en patron, le numéro 10 du PSG l’assume lui-même.