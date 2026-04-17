«Ce n’est pas normal», Pauleta se lâche sur les joueurs portugais du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un contingent portugais est en place au PSG depuis l’été 2024 et la signature de Joao Neves. Tout s’est mis en place en l’espace de quatre ans avec l’arrivée de Nuno Mendes en 2021, de Vitinha l’été suivant, puis de Gonçalo Ramos en 2023. Les quatre portugais fantastiques font l’unanimité chez les supporters et l’ancienne star portugaise du Paris Saint-Germain Pedro Miguel Pauleta en donne les raisons.

Ils sont quatre : Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos. Les trois premiers cités font partie du top 20 du classement du Ballon d’or 2025. Et le dernier, bien qu’il ne bénéficie pas d’un rôle de titulaire important dans la gestion d’équipe de Luis Enrique, il garde tout de même le sourire. Un état d’esprit irréprochable de la part de Ramos et des autres joueurs portugais du PSG qui impressionne la journaliste Pia Clemens. « Aucun supporter du PSG ne peut penser à Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos sans une poussée d’affection ».

⚽ João Neves, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos ? "Ce ne sont pas des joueurs stars, mais ils aiment le foot et ce sont des mecs en or", salue Pauleta, invité exceptionnel de "100% PSG, le mag" @PSG_inside @piapiaclemens pic.twitter.com/mNqDUUptJY — ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) April 17, 2026

«On ne va pas parler des joueurs, mais comme personnes et professionnels, ils sont au top» En pleine interview avec Pedro Miguel Pauleta pour Ici Paris, la journaliste a vu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avant le début de l’ère QSI en 2011 (109 buts) lui expliquer les raisons de cet amour inconditionnel de la communauté parisienne. « Vous savez pourquoi ? Ce sont des bons joueurs qui respectent le club depuis leur arrivée. Je connais bien ces quatre joueurs, j’ai été directeur de la formation en sélection et je les ai vu arriver à 15, 16, 17, 18 ans jusqu’aux Espoirs. On ne va pas parler des joueurs, mais comme personnes et professionnels, ils sont au top. Ce ne sont pas les stars du football. Les quatre ne sont pas des stars, mais aiment le foot et s’amusent à y jouer avec une qualité énorme. C’est pour ça qu’ils sont aimés et vont être aimés par n’importe quel entraîneur et supporters. Ils savent qu’ils sont toujours là en tant que grands professionnels. Les autres le sont aussi, mais nous parlons de quatre portugais, je les connais bien ces quatre joueurs, des mecs au top ».

«Ça pour un entraîneur c’est incroyable, c’est le joueur le plus important de l’équipe» Pendant sa prise de parole sur les fréquences de la radio, l’ex-buteur du PSG s’est attardé sur la situation sportive pourtant ingrate de Gonçalo Ramos, mais de son état d’esprit positif ainsi que son sourire constant malgré tout. « Avant on nous disait ‘deux ou trois Brésiliens, c’est déjà trop’. Mais c’est vrai que ce n’est pas normal d’avoir quatre joueurs d’un même pays avec cette qualité. Quand tu as un joueur comme Gonçalo Ramos qui joue 10, 15, 20 minutes avec la performance qu’il a, son sourire, son travail, à chaque fois qu’il entre sur le terrain. C’est 10 minutes, 5 minutes, parfois il n’entre même pas et malgré tout il travaille. Ça pour un entraîneur et Luis Enrique l’a dit la semaine dernière, c’est incroyable, c’est le joueur le plus important de l’équipe. C’est un grand joueur, qui est toujours content et prêt à aider l’équipe, toujours avec l’esprit d’équipe et ça c’est un travail du club, du directeur sportif et de l’entraîneur ».