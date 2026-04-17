PSG - Bayern Munich : «Paris est meilleur à tous les postes», Jérôme Alonzo se mouille avant le choc en Ligue des champions !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décrochant aisément sa place en demi-finales de la Ligue des champions face à Liverpool, le PSG continue de croire en ses chances d'une nouvelle victoire dans cette compétition. Le club va maintenant retrouver un adversaire bien connu, le Bayern Munich, qui s'est défait du Real Madrid dans la douleur. Avant ce choc qui met l'eau à la bouche, Jérôme Alonzo donne son analyse sur l'effectif parisien à l'heure actuelle en comparaison avec les Bavarois.

Vainqueur de Liverpool 4-0 sur l'ensemble de la confrontation, le PSG fait preuve d'un niveau exceptionnel qui lui permet d'être à nouveau au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Le club va retrouver le Bayern Munich, un adversaire face auquel les Parisiens s'étaient inclinés lors de la phase régulière. Ancien joueur du club de 2001 à 2008, Jérôme Alonzo estime que non seulement le PSG a une chance de s'imposer, mais aussi qu'il dispose largement du meilleur effectif.

PSG - Le Bayern Munich changera d’entraîneur à Paris : L’annonce officielle, «nous allons y penser dans les prochains jours» https://t.co/v8MhpE52oG — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Le PSG favori face au Bayern Munich ? Impressionnant de solidité et de maîtrise, le PSG avait déjà ébloui tout le monde l'année dernière pour finir par décrocher la première Ligue des champions de son histoire. Au vu des forces en présence dans l'effectif, l'exploit pourrait être réédité. « De ce que je vois de Paris, c'est une certitude, une conviction, une chose d'un petit peu meilleur à tous les postes finalement, si je fais exception d'Olise peut-être. Ce PSG-là me donne le sentiment de contrôler tout sur le terrain. Manuel Neuer a été le meilleur joueur face au Real Madrid au match aller. Le Bayern concède beaucoup d'occasions et je pense que Paris peut faire très mal à l'aller comme au retour » estime Jérôme Alonzo sur le plateau de L'Equipe du Soir en comparaison avec le Bayern Munich. Les champions d'Allemagne sont prévenus.