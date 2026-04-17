PSG - Bayern Munich : «Paris est meilleur à tous les postes», Jérôme Alonzo se mouille avant le choc en Ligue des champions !

En décrochant aisément sa place en demi-finales de la Ligue des champions face à Liverpool, le PSG continue de croire en ses chances d'une nouvelle victoire dans cette compétition. Le club va maintenant retrouver un adversaire bien connu, le Bayern Munich, qui s'est défait du Real Madrid dans la douleur. Avant ce choc qui met l'eau à la bouche, Jérôme Alonzo donne son analyse sur l'effectif parisien à l'heure actuelle en comparaison avec les Bavarois.
Vainqueur de Liverpool 4-0 sur l'ensemble de la confrontation, le PSG fait preuve d'un niveau exceptionnel qui lui permet d'être à nouveau au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Le club va retrouver le Bayern Munich, un adversaire face auquel les Parisiens s'étaient inclinés lors de la phase régulière. Ancien joueur du club de 2001 à 2008, Jérôme Alonzo estime que non seulement le PSG a une chance de s'imposer, mais aussi qu'il dispose largement du meilleur effectif.
Le PSG favori face au Bayern Munich ?
Impressionnant de solidité et de maîtrise, le PSG avait déjà ébloui tout le monde l'année dernière pour finir par décrocher la première Ligue des champions de son histoire. Au vu des forces en présence dans l'effectif, l'exploit pourrait être réédité. « De ce que je vois de Paris, c'est une certitude, une conviction, une chose d'un petit peu meilleur à tous les postes finalement, si je fais exception d'Olise peut-être. Ce PSG-là me donne le sentiment de contrôler tout sur le terrain. Manuel Neuer a été le meilleur joueur face au Real Madrid au match aller. Le Bayern concède beaucoup d'occasions et je pense que Paris peut faire très mal à l'aller comme au retour » estime Jérôme Alonzo sur le plateau de L'Equipe du Soir en comparaison avec le Bayern Munich. Les champions d'Allemagne sont prévenus.
Le PSG veut sa revanche
Ces dernières années, le PSG a souvent croisé la route du Bayern Munich et les Bavarois se sont souvent imposés. En novembre dernier, c'est le Bayern qui avait remporté la rencontre 2-1, quelques mois après la victoire du PSG lors de la Coupe du monde des clubs. A l'époque, cette victoire marquait le premier succès des Parisiens face au Bayern depuis 2021. Les demi-finales de la Ligue des champions arriveront très vite puisque le choc débutera au Parc des Princes le 28 avril prochain. Le PSG aura d'abord 3 matches de Ligue 1 à négocier.