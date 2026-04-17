Joao Neves : Le PSG a trouvé «la version 2.0» de Verratti et elle est encore meilleure

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le PSG sortait le chéquier pour recruter Joao Neves. Aujourd’hui, les 70 millions d’euros investis pour s’offrir le milieu de terrain alors à Benfica sont complètement justifiés. En effet, le Portugais est impressionnant dans l’entrejeu et voilà que son jeu rappelle même à certain ce qu’on pouvait voir avec Marco Verratti. Mais Neves serait l’Italien… en mieux.

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Même en l’absence de Fabian Ruiz, ce secteur de jeu reste excellent. Alors que l’Espagnol est parfaitement remplacé par Warren Zaïre-Emery, on retrouve à côté Vitinha et Joao Neves. Arrivé en provenance de Benfica en 2024 moyennant 70M€, le Portugais a rapidement fait forte impression sous le maillot parisien. Ne comptant pas ses efforts dans l’entrejeu, Neves sait également se montrer décisif. De quoi faire dire à Swann Borsellino que c'est un Marco Verratti en mieux.

Mercato - PSG : Un transfert prochainement annulé à cause de ce Parisien ? https://t.co/wGi3MYFfSu — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Vous avez quand même une impression de déjà vu » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a ainsi fait cette comparaison entre Joao Neves et Marco Verratti. Swann Borsellino a alors dit de Joao Neves au PSG : « Neves, techniquement c’est un monstre ? Bah oui. C’est une version 2.0 qui marque des buts de Marco Verratti. Il faut dire la vérité. Quand on le voyait au sol faire le petit tourniquet, vous avez quand même une impression de déjà vu. Sauf que dans les airs, il a un timing exceptionnel qui lui permet de gratter des ballon à n’importe qui. Il est exceptionnel ».