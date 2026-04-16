Ousmane Dembélé donne rendez-vous au PSG : L'annonce historique !

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? Le suspense au sujet de sa prolongation de contrat au PSG reste entier alors que sur le terrain, le Ballon d'or 2025 a prouvé une fois de plus sa valeur dans les grands rendez-vous de Ligue des champions mardi soir à Anfield. L'auteur d'un doublé contre Liverpool (2-0) synonyme de qualification pour les demi-finales s'est montré clair pour la suite.
Ousmane Dembélé dispose du statut de Ballon d'or au PSG, ce qui semble compliquer les négociations autour de son potentiel futur contrat à Paris, l'aspect financier de la chose n'étant pas en passe d'être réglé d'après les diverses informations circulant dans la presse. Cependant, Dembélé compte bien écrire un peu plus l'histoire avec le Paris Saint-Germain.
«Est-ce que tu penses que vous pouvez doubler, gagner à nouveau la Champions League ?»
Comme lors de la précédente campagne de Ligue des champions qui s'est avérée être victorieuse pour le PSG à Munich le 31 mai dernier, Ousmane Dembélé a eu un rôle central dans le succès du Paris Saint-Germain à Anfield mardi soir. L'année dernière, il était à l'origine du seul but marqué dans le jeu avant les tirs au but. Et cette semaine, le Ballon d'or 2025 a signé un doublé dans le théâtre de Liverpool (2-0) permettant au Paris Saint-Germain d'atteindre le dernier carré de la C1. Le plateau de CBS Sports composé de Kate Scott, Micah Richards, Jamie Carragher et bien évidemment de Thierry Henry ont reçu Ousmane Dembélé en duplex après la victoire du PSG. L'occasion pour le champion du monde 98 de poser la question suivante au champion du monde 2018. « Est-ce que tu penses que vous pouvez doubler, gagner à nouveau la Champions League ? ».
«C'est l'objectif»
Ousmane Dembélé ne s'est pas caché. Il reste au minimum deux matchs au PSG avant d'éventuellement rêver plus grand avec une finale à Budapest le 30 mai prochain. Après avoir pris part au premier sacre de l'histoire du Paris Saint-Germain en C1 l'année dernière, il compte un peu plus écrire sa légende à Paris avec un back-to-back. « C'est l'objectif quand on arrive au mois de juillet pour la pré-saison, l'objectif est de gagner tous les trophées et on sait qu'on a une équipe pour aller au bout même si c'est difficile, c'est la Ligue des champions. On sait qu'en demi-finale on va tirer une grosse équipe. On veut toujours avoir cette mentalité, le même jeu, d'attaquer, marquer des buts et remporter des victoires. Mais c'est possible, on verra bien ce qui se passera ».