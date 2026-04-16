Ousmane Dembélé donne rendez-vous au PSG : L'annonce historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? Le suspense au sujet de sa prolongation de contrat au PSG reste entier alors que sur le terrain, le Ballon d'or 2025 a prouvé une fois de plus sa valeur dans les grands rendez-vous de Ligue des champions mardi soir à Anfield. L'auteur d'un doublé contre Liverpool (2-0) synonyme de qualification pour les demi-finales s'est montré clair pour la suite.

Ousmane Dembélé dispose du statut de Ballon d'or au PSG, ce qui semble compliquer les négociations autour de son potentiel futur contrat à Paris, l'aspect financier de la chose n'étant pas en passe d'être réglé d'après les diverses informations circulant dans la presse. Cependant, Dembélé compte bien écrire un peu plus l'histoire avec le Paris Saint-Germain.

Fresh off of his brace against Liverpool, Ousmane Dembélé joins the UCL crew to discuss PSG's title defense 😮‍💨👇 pic.twitter.com/yd1PsGssNg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

«Est-ce que tu penses que vous pouvez doubler, gagner à nouveau la Champions League ?» Comme lors de la précédente campagne de Ligue des champions qui s'est avérée être victorieuse pour le PSG à Munich le 31 mai dernier, Ousmane Dembélé a eu un rôle central dans le succès du Paris Saint-Germain à Anfield mardi soir. L'année dernière, il était à l'origine du seul but marqué dans le jeu avant les tirs au but. Et cette semaine, le Ballon d'or 2025 a signé un doublé dans le théâtre de Liverpool (2-0) permettant au Paris Saint-Germain d'atteindre le dernier carré de la C1. Le plateau de CBS Sports composé de Kate Scott, Micah Richards, Jamie Carragher et bien évidemment de Thierry Henry ont reçu Ousmane Dembélé en duplex après la victoire du PSG. L'occasion pour le champion du monde 98 de poser la question suivante au champion du monde 2018. « Est-ce que tu penses que vous pouvez doubler, gagner à nouveau la Champions League ? ».