«Le PSG fait tout pour le garder le plus longtemps possible» : Voilà la prochaine signature à Paris !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et ce, grâce à sa victoire dans sa double-confrontation face à Liverpool. Comblé par le travail de ce salarié du club, Nasser Al-Khelaïfi compte faire le maximum pour le prolonger, et qu'il reste le plus longtemps possible à Paris.

Grâce à sa victoire 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, le PSG a fait tomber Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est donc qualifié pour le dernier carré de la C1. Depuis la signature de Luis Enrique, le PSG a toujours atteint ce stade dans la compétition européenne, soit trois fois de suite. Ce qui n'était jamais arrivé en France. Logiquement, comme révélé par Laurent Perrin, l'écurie rouge et bleu tient à prolonger son entraineur, et faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible à Paris.

Daniel Riolo, son coup de gueule qui concerne le PSG : «C’est scandaleux» https://t.co/vCdcEqQidK — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Le jour où ce trio se désintègrera, cela aura forcément des conséquences sportives» « Avec 5 demi-finales en 7 ans (dont une finale remportée et une finale perdue) depuis 2020, pensez-vous qu'il s'agisse officiellement de l'ère la plus stable de l'histoire de l'ère QSI ? C'est non seulement l'ère la plus stable, mais aussi la plus prolifique, et l'un va rarement sans l'autre. L'axe Al-Khelaïfi, Campos, Enrique fonctionne parfaitement, la ligne directrice est clairement tracée et tout le monde travaille dans la même direction, ce qui est très rassurant pour les joueurs », a lancé Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.