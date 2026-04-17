Meilleur joueur de l’histoire du PSG : Marquinhos provoque un désaccord entre deux journalistes

Plusieurs joueurs ont marqué l’histoire du PSG et ce même avant le rachat du club de la capitale par le Qatar en 2011. Mais à qui remettre ce titre honorifique du meilleur joueur de l’histoire du PSG ? Chacun a son avis sur la question et Marquinhos, actuel capitaine parisien, a ses partisans. Mais voilà que l’évocation du nom du Brésilien a fait débat, deux journalistes n’étant pas forcément d’accord.
Le sujet du meilleur joueur de l’histoire du PSG est un débat qui revient très souvent sur la table. A qui alors remettre cette distinction ? Chacun peut avoir un avis différent sur cette question et ça va notamment de Luis Fernandez à Rai en passant par David Ginola, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marquinhos. Les avis divergent ainsi sur celui qui a le plus marqué avec le maillot du PSG sur les épaules et on a pu encore le voir sur le plateau de L’Equipe de Greg.
« Aujourd’hui, c’est de très loin le meilleur joueur de l’histoire de ce club »
Réagissant à la performance de Marquinhos face à Liverpool en Ligue des Champions, Yoann Riou a été très clair : le Brésilien est le meilleur joueur de l’histoire du PSG. « Marquinhos ? Surtout, c’est son chemin parcouru, tant de défaites, de désastres… J’aimerais bien lire une formidable interview de plusieurs pages, de plusieurs heures de comment lui a digérer tout ça. A un moment donné, il représentait même l’échec. Aujourd’hui, c’est de très loin le meilleur joueur de l’histoire de ce club, qui est quand même un club mythique », a lâché le journaliste. Mais voilà que Grégory Ascher n’est lui pas vraiment d’accord avec cet avis, ayant réagi : « Ah peut-être pas quand même… Meilleur joueur de l’histoire de ce club ? ». Pourtant, Yoann Riou a ensuite confirmé à propos de Marquinhos : « Citez moi en un autre. Oui j’ai adoré les années 90, j’ai adoré Ginola, j’ai adoré Weah, j’ai adoré Rai, j’ai adoré Valdo. Oui, on a eu Neymar et tout. Mais, lui, année après année… ».
Le capitaine lors du sacre en Ligue des Champions
Marquinhos est-il alors le meilleur joueur de l’histoire du PSG ? Aujourd’hui, le Brésilien peut déjà se vanter d’être le joueur le plus capé du club de la capitale. Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur central a aujourd’hui disputé plus de 500 matchs sous le maillot parisien, ayant battu le record de Jean-Marc Pilorget. Mais ce qui joue aussi en faveur de Marquinhos est le fait que le capitaine parisien a donc été le premier joueur à soulever la Ligue des Champions avec le PSG lors du sacré l’été dernier.