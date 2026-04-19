Prolongation d'Antoine Dupont : Le président du Stade Toulousain a trouvé plus important !

Alexis Brunet

Il y a quelques mois, le Stade Toulousain frappait un grand coup en officialisant la prolongation de son joueur phare : Antoine Dupont. On aurait pu croire que cela rendrait très heureux le président toulousain Didier Lacroix, mais il a trouvé encore mieux. Ce dernier s’est particulièrement réjoui de l’arrivée du métro dans sa ville.

Début novembre, le Stade Toulousain recevait le Stade Français en Top 14 (victoire 29-17). À la mi-temps de ce match, les locaux avaient réservé une belle surprise à leurs supporters en annonçant par surprise la prolongation de contrat d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée s’était même directement rendu sur la pelouse pour signer son nouveau contrat jusqu’en 2031. « Vous le savez tous. C’était un rêve d’enfant de porter ce maillot un jour. C’est maintenant mon rêve éveillé d’adulte de continuer à le porter. Vous me manquez beaucoup. J’espère que la prochaine fois qu’on se verra j’aurai des crampons aux pieds. Merci à tous et allez le Stade », avait alors déclaré le capitaine du XV de France.

Plus que la re-signature d'un joueur majeur comme Antoine Dupont, l'avenir du Stade toulousain c'est : "l'arrivée du métro". Dans un échange avec Jean Fabre et René Bouscatel, Didier Lacroix a expliqué ce que, selon lui, sont les clés pour faire durer la réussite d'un club. pic.twitter.com/u4eWl3UVzZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 17, 2026

« L’arrivée du métro va nous pousser à transformer notre écrin » La prolongation d’Antoine Dupont est une magnifique nouvelle pour le Stade Toulousain, mais pour Didier Lacroix il y a mieux encore. Le président toulousain s’est dit ravi de l’arrivée du métro à proximité du stade Ernest-Wallon, lors d’un échange avec deux de ses prédécesseurs, René Bouscatel et Jean Fabre, organisé par Rugbyrama. « Re-signer Antoine Dupont, c’est une immense fierté. Mais l’avenir du Stade Toulousain, ce n’est pas la re-signature d’Antoine Dupont, c’est l’arrivée du métro. L’arrivée du métro va nous pousser à transformer notre écrin (le stade Ernest-Wallon), qui a évolué sous l’ère de René (Bouscatel) à plusieurs reprises. De Jean (Fabre), aussi, où il y a eu un nouveau stade. René l’a amélioré. »