Antoine Dupont critiqué : Un champion du Top 14 prend sa défense, «c’est un p*tain de joueur»

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, Antoine Dupont fait l’objet de quelques critiques. Le capitaine du XV de France n’est pas vraiment au meilleur de sa forme, et cela se sent dans ses performances. Un champion du Top 14 a toutefois pris la défense du demi de mêlée du Stade toulousain face à ses détracteurs.

Antoine Dupont est plutôt critiqué en ce moment. Le demi de mêlée du Stade toulousain n’est pas au meilleur de sa forme, et cela commence à se remarquer dans ses prestations. Le capitaine du XV de France va d’ailleurs débuter la rencontre de ce samedi face à Castres olympique sur le banc. Baptiste Delaporte, champion du Top 14 en 2018 avec le CO, a d’ailleurs pris la défense d’Antoine Dupont face à ses détracteurs.

Le Stade Toulousain «abattu» : L’UBB a fait mal à Antoine Dupont et ses coéquipiers https://t.co/ppWdmpK1eZ — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«J’aimerais bien avoir son niveau même en étant un peu moins bien» « Franchement, j’aimerais bien avoir son niveau même en étant un peu moins bien » a d’abord ironisé Baptiste Delaporte dans des propos rapportés par La Dépêche. « C’est un putain de joueur. J’espère forcément qu’il ne jouera pas à son meilleur niveau contre nous » a ensuite ajouté le capitaine du Castres olympique, où il évolue depuis 2017 (177 matchs à son actif).