Antoine Dupont critiqué : Un champion du Top 14 prend sa défense, «c’est un p*tain de joueur»

Ces derniers temps, Antoine Dupont fait l’objet de quelques critiques. Le capitaine du XV de France n’est pas vraiment au meilleur de sa forme, et cela se sent dans ses performances. Un champion du Top 14 a toutefois pris la défense du demi de mêlée du Stade toulousain face à ses détracteurs.
Antoine Dupont est plutôt critiqué en ce moment. Le demi de mêlée du Stade toulousain n’est pas au meilleur de sa forme, et cela commence à se remarquer dans ses prestations. Le capitaine du XV de France va d’ailleurs débuter la rencontre de ce samedi face à Castres olympique sur le banc. Baptiste Delaporte, champion du Top 14 en 2018 avec le CO, a d’ailleurs pris la défense d’Antoine Dupont face à ses détracteurs.
«J’aimerais bien avoir son niveau même en étant un peu moins bien»
« Franchement, j’aimerais bien avoir son niveau même en étant un peu moins bien » a d’abord ironisé Baptiste Delaporte dans des propos rapportés par La Dépêche. « C’est un putain de joueur. J’espère forcément qu’il ne jouera pas à son meilleur niveau contre nous » a ensuite ajouté le capitaine du Castres olympique, où il évolue depuis 2017 (177 matchs à son actif).
Le Stade toulousain, cap sur le Top 14 !
Reste maintenant à voir si Antoine Dupont saura se reprendre en main pour la fin de saison avec le Stade toulousain. Éliminés de la Champions Cup par l’UBB, les hommes d’Ugo Mola sont désormais pleinement concentrés sur le Top 14. L’objectif, bien évidemment, est de remporter un autre Bouclier de Brennus. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et leurs partenaires vont naturellement faire de leur mieux pour l’atteindre. Premier au classement avec une plutôt bonne avance sur son dauphin l’UBB, le Stade toulousain est en tout cas presque déjà assuré de disputer les phases finales du Top 14.