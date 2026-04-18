Top 14 : Après Gaël Fickou, le RC Toulon prépare déjà d’autres transferts !

Pierrick Levallet

Le RC Toulon risque de vivre un mercato plutôt agité cet été. Les Rouge-et-Noir ont déjà bouclé le retour de Gaël Fickou, et ils ne devraient pas s’arrêter là. D’autres transferts seraient déjà en préparation chez les pensionnaires du Top 14, dans l’optique d’obtenir un effectif plus complet pour la saison prochaine.

Le RC Toulon a déjà bouclé son premier transfert de l’été. Les Rouge-et-Noir ont pu se mettre d’accord avec Gaël Fickou pour le faire revenir. Formé au sein du club toulonnais avant de débarquer au Stade toulousain en 2012, le joueur de 32 ans évoluera donc sous les ordres de Franck Azéma, qui devrait être l’entraîneur en chef la saison prochaine. Mais l’international français ne devrait pas être le seul à débarquer au RC Toulon cet été.

Transferts - Gabin Villière : Les trois clubs de Top 14 qui veulent signer l’ailier du XV de France ! https://t.co/0hG9cag86V — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Le RC Toulon prépare un gros mercato D’après les informations de Midi Olympique, les pensionnaires du Top 14 devraient vivre un mercato particulièrement animé. D’autres renforts seraient attendus à des postes spécifiques après Gaël Fickou. L’objectif serait simple : mieux figurer sur tous les tableaux la saison prochaine, le club ayant visiblement pris conscience de son irrégularité sur cet exercice 2025-2026. Le RC Toulon aurait d’ailleurs déjà établi une petite liste pour son recrutement.