Transferts - Gabin Villière : Les trois clubs de Top 14 qui veulent signer l’ailier du XV de France !

Pierrick Levallet

Où évoluera Gabin Villière la saison prochaine ? L’ailier de 30 ans, international français depuis 2020, semble de plus en plus sur le départ au RC Toulon. Alors que le club toulonnais aurait transmis une offre de prolongation à son joueur, ce dernier serait convoité par d’autres équipes évoluant dans le Top 14.

Et si Gabin Villière quittait le RC Toulon à l’issue de la saison ? Son contrat court jusqu’en juin 2027, mais son avenir serait plutôt incertain en ce moment. Le mystère demeure toujours entier au sujet de l’ailier de 30 ans, qui ne sait pas encore où il évoluera lors de l’exercice 2026-2027. Il faut dire que le joueur du XV de France (20 sélections depuis 2020) a plutôt la cote en Top 14.

Un élément essentiel du dernier Grand Chelem de @FranceRugby, en 2022 💙



𝑩𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒊𝒓𝒆, Gabin Villière 🥳#GreatnessM6N pic.twitter.com/aHcROUMzfy — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) December 13, 2025

Gabin Villière a la cote en Top 14 A en croire les informations de Midi Olympique, Gabin Villière aurait reçu une offre de prolongation du RC Toulon. Les dirigeants toulonnais aimeraient étendre son engagement de deux saisons supplémentaires. L’international français était toutefois dans le viseur de Montpellier ces dernières semaines. Mais la formation héraultaise ne devrait finalement pas aller plus loin dans ce dossier après l’arrivée de Dimitri Delibes. Désormais, ce serait le Stade Rochelais qui serait entré en contact avec Gabin Villière.