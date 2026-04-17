Le Stade Toulousain «abattu» : L’UBB a fait mal à Antoine Dupont et ses coéquipiers

Déterminés à prendre sa revanche après la défaite de l’année dernière, le Stade Toulousain s’est de nouveau incliné face à l'Union Bordeaux-Bègles le week-end dernier, en quart de finale de Champions Cup. L'entraîneur des avants toulousains Jean Bouilhou est revenu sur cette désillusion.
Opposé au Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup, l'Union Bordeaux-Bègles a remporté ce rendez-vous franco-français le week-end dernier (30-15) et affrontera les Anglais de Bath début mai. Antoine Dupont et ses coéquipiers doivent désormais relever la tête et se concentrer sur le Top 14 qu’ils dominent avec une large avance au classement. Ce samedi (21h), les hommes d’Ugo Mola se déplacent à Castres pour la 21e journée.
« On est tous forcément un peu abattu »
Avant la rencontre, l’entraîneur des avants Jean Bouilhou a fait le point sur l’état des Toulousains, touchés mentalement. « Comme toujours après une grande défaite, on est tous forcément un peu abattu. Mais au-delà des émotions négatives, et pendant que les joueurs étaient au repos lundi et mardi, on a essayé de se poser les bonnes questions au sein du staff, justement pour essayer de progresser », a-t-il confié dans un entretien accordé à Rugbyrama.
« Il nous a quand même manqué pas mal d’ingrédients collectifs »
« Ces défaites-là sont toujours des moments de vérité, où on voit notre rugby en réel. Il fallait peut-être qu’on remette des choses à plat aussi entre nous », a ajouté Jean Bouilhou, qui a ensuite tenté d’expliquer la défaite des siens contre l’UBB : « Ils se sont envoyés (sic) comme il le fallait. Mais il nous a quand même manqué pas mal d’ingrédients collectifs, pour être plus dominants, notamment sur la première partie du match. Après, sur la deuxième partie, pour être plus froid et mieux gérer les cartons. Même si on ne prend pas trop de points, on a laissé beaucoup d’énergie. Il faut qu’on travaille, staff et joueurs, là-dessus. »