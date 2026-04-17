Le Stade Toulousain «abattu» : L’UBB a fait mal à Antoine Dupont et ses coéquipiers

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déterminés à prendre sa revanche après la défaite de l’année dernière, le Stade Toulousain s’est de nouveau incliné face à l'Union Bordeaux-Bègles le week-end dernier, en quart de finale de Champions Cup. L'entraîneur des avants toulousains Jean Bouilhou est revenu sur cette désillusion.

Opposé au Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup, l'Union Bordeaux-Bègles a remporté ce rendez-vous franco-français le week-end dernier (30-15) et affrontera les Anglais de Bath début mai. Antoine Dupont et ses coéquipiers doivent désormais relever la tête et se concentrer sur le Top 14 qu’ils dominent avec une large avance au classement. Ce samedi (21h), les hommes d’Ugo Mola se déplacent à Castres pour la 21e journée.

«C’est un choix du cœur» : Antoine Dupont raconte les coulisses de son transfert au Stade Toulousain ! https://t.co/cG7BzD4IOy — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« On est tous forcément un peu abattu » Avant la rencontre, l’entraîneur des avants Jean Bouilhou a fait le point sur l’état des Toulousains, touchés mentalement. « Comme toujours après une grande défaite, on est tous forcément un peu abattu. Mais au-delà des émotions négatives, et pendant que les joueurs étaient au repos lundi et mardi, on a essayé de se poser les bonnes questions au sein du staff, justement pour essayer de progresser », a-t-il confié dans un entretien accordé à Rugbyrama.