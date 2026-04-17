Antoine Dupont est devenu un people, et ça ne plait pas à tout le monde : «C’est quoi le problème ?»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby de la planète depuis des années, Antoine Dupont a vu sa notoriété grimper en flèche en France depuis la dernière Coupe du monde. Le joueur français est donc de plus en plus sollicité et fait de nombreuses apparitions médiatiques. Certains ne voient pas d'un très bon œil que le champion sorte de la sphère sportive et les critiques fusent. Mais d'autres défendent Dupont.

Bien installé dans le milieu du rugby à 29 ans, Antoine Dupont n'a pas eu de mal à confirmer son talent ces dernières années. Le demi de mêlée est devenu l'un des sportifs préférés des Français et forcément sa cote de popularité lui a permis de faire de nombreuses médiatiques. Gravement blessé l'année dernière, son absence des terrains lui a également permis de participer à de nombreux événements et tous n'ont pas apprécié qu'il devienne un people. Pour Max Guazzini, ces critiques n'ont pas lieu d'être.

Antoine Dupont, l'échec annoncé par le Stade Toulousain : «Il ne nous a pas sauvés cette fois» https://t.co/bqIPtqMdpU — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« C’est quoi le problème ? » Ces dernières années, Antoine Dupont a bénéficié d'une grande médiatisation pour sa carrière de joueur mais aussi pour l'humain. Ses déplacements sont commentés et remarqués et son idylle avec Iris Mittenaere fait aussi beaucoup parler dans la presse people. Certains fans ont du mal à accepter cette grande popularité de peur qu'il s'éloigne trop du rugby. L'ancien président du Stade français Max Guazzini a réagi en septembre dernier. « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? » déclare-t-il pour le Midi Olympique.