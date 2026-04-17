Antoine Dupont est devenu un people, et ça ne plait pas à tout le monde : «C’est quoi le problème ?»

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby de la planète depuis des années, Antoine Dupont a vu sa notoriété grimper en flèche en France depuis la dernière Coupe du monde. Le joueur français est donc de plus en plus sollicité et fait de nombreuses apparitions médiatiques. Certains ne voient pas d'un très bon œil que le champion sorte de la sphère sportive et les critiques fusent. Mais d'autres défendent Dupont.
Bien installé dans le milieu du rugby à 29 ans, Antoine Dupont n'a pas eu de mal à confirmer son talent ces dernières années. Le demi de mêlée est devenu l'un des sportifs préférés des Français et forcément sa cote de popularité lui a permis de faire de nombreuses médiatiques. Gravement blessé l'année dernière, son absence des terrains lui a également permis de participer à de nombreux événements et tous n'ont pas apprécié qu'il devienne un people. Pour Max Guazzini, ces critiques n'ont pas lieu d'être.
« C’est quoi le problème ? »
Ces dernières années, Antoine Dupont a bénéficié d'une grande médiatisation pour sa carrière de joueur mais aussi pour l'humain. Ses déplacements sont commentés et remarqués et son idylle avec Iris Mittenaere fait aussi beaucoup parler dans la presse people. Certains fans ont du mal à accepter cette grande popularité de peur qu'il s'éloigne trop du rugby. L'ancien président du Stade français Max Guazzini a réagi en septembre dernier. « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? » déclare-t-il pour le Midi Olympique.
Antoine Dupont critiqué par des « imbéciles »
A 29 ans, Antoine Dupont a encore du temps pour tenter de conquérir la Coupe du monde avec le XV de France, un vrai objectif. L'échec de 2023 n'a pas causé sa perte en termes de popularité, loin de là et pour Max Guazzini, c'est une vraie chance de pouvoir bénéficier d'un tel champion. « Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’on le voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, sont des imbéciles. Moi, j’adore Antoine Dupont. Qu’il aille en Suisse ou à Los Angeles, on s’en fout. Il fait ce qu’il veut. En plus il est toujours bon sur un terrain. Le monde du rugby devrait se réjouir d’avoir Antoine Dupont. Il est sympa et il a du charisme. Mais il y a toujours des grincheux qui trouvent quelque chose à redire » poursuit-il.