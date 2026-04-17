Antoine Dupont, l'échec annoncé par le Stade Toulousain : «Il ne nous a pas sauvés cette fois»

Revenu en novembre dernier après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont avait impressionné tout le monde. Il faut dire que le demi de mêlée de 29 ans, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, revenait à peine d’une deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais avec le temps, l’euphorie est retombée, puisque ses dernières sorties ne sont pas vraiment encourageantes.
Quand on a habitué le monde à un niveau hallucinante pendant tant d’années, chaque match au minimum correct nous semble être une catastrophe. Ainsi, quand Antoine Dupont montre des moments de faiblesse c’est toute la France qui est inquiète, surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2027.
Que se passe-t-il avec Dupont ?
Performant lors du début du Tournoi des 6 Nations, le capitaine du XV de France a livré des prestations très en dessous de son standing lors des deux dernières journées. Face à l’Ecosse, des nombreux observateurs ont même assuré avoir vu l’un de ses pires matchs en sélection. Et ça ne s’est pas forcément arrangé depuis, avec notamment l’élimination en quart de finale de Champions Cup face à l’UBB (30-15), qui a relancé les débats autour de son état de forme.
« Antoine qui nous a sauvés tant de fois, ne l’a pas fait cette fois-là »
Présent en conférence de presse ce jeudi et à quelques jours du derby contre Castres en Top 14, Clément Poitrenaud a répondu aux questions au sujet d’Antoine Dupont. « Antoine qui nous a sauvés tant de fois, ne l’a pas fait cette fois-là » a expliqué le coach des arrières du Stade Toulousain, avant de défendre son joueur. « Tout le monde est très dur avec lui. Forcément, il n’a pas fait que des choix judicieux. Ses jeux au pied n’ont pas toujours été pertinents. Malgré tout, il a eu quelques coups d’éclat qui ont été intéressants, mais comme tous les meilleurs demis de mêlée du monde, il est dépendant des mecs autour de lui. Ça restera un extraterrestre ».