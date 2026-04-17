Antoine Dupont, l'échec annoncé par le Stade Toulousain : «Il ne nous a pas sauvés cette fois»

Axel Cornic

Revenu en novembre dernier après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont avait impressionné tout le monde. Il faut dire que le demi de mêlée de 29 ans, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, revenait à peine d’une deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais avec le temps, l’euphorie est retombée, puisque ses dernières sorties ne sont pas vraiment encourageantes.

Quand on a habitué le monde à un niveau hallucinante pendant tant d’années, chaque match au minimum correct nous semble être une catastrophe. Ainsi, quand Antoine Dupont montre des moments de faiblesse c’est toute la France qui est inquiète, surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2027.

Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey chez un rival du Top 14 la saison prochaine ? https://t.co/X11npZiA2X — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Que se passe-t-il avec Dupont ? Performant lors du début du Tournoi des 6 Nations, le capitaine du XV de France a livré des prestations très en dessous de son standing lors des deux dernières journées. Face à l’Ecosse, des nombreux observateurs ont même assuré avoir vu l’un de ses pires matchs en sélection. Et ça ne s’est pas forcément arrangé depuis, avec notamment l’élimination en quart de finale de Champions Cup face à l’UBB (30-15), qui a relancé les débats autour de son état de forme.