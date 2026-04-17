«C’est un choix du cœur» : Antoine Dupont raconte les coulisses de son transfert au Stade Toulousain !

Recruté par le Stade Toulousain en 2017, Antoine Dupont a basculé dans une nouvelle dimension après son transfert. Le demi de mêlée est peu à peu devenu le leader des Rouge-et-Noir et du XV de France, au point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son arrivée dans le club de la Ville Rose.
Au fil des années, Antoine Dupont est devenu une référence du rugby français et mondial. Et c’est en signant au Stade Toulousain en 2017 qu’il a basculé dans une nouvelle dimension. Le demi de mêlée de 29 ans est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a d’ailleurs été l’un des artisans du nouveau sacre du XV de France au Tournoi des VI Nations cette année. Le Français n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son transfert en provenance de Castres.
«Le discours d’Ugo (Mola) m’a séduit»
« C’est un choix sportif, mais aussi du cœur et de la raison. J’aime ce club, son identité, son esprit d’entreprise, le fait de ne pas avoir un système de jeu restrictif. Dès le début, le discours d’Ugo (Mola) m’a séduit. Il m’a dit qu’il appréciait mon style, qu’il collait à celui historique du Stade toulousain. Moi, j’étais un jeune joueur, je venais du coin... » avait expliqué Antoine Dupont dans les colonnes de Rugbyrama.
Antoine Dupont est devenu une véritable référence du rugby français
Ugo Mola avait d’ailleurs été rapidement conquis par son nouveau joueur. « On tient le nouveau phénomène du rugby français » avait glissé l’entraîneur du Stade Toulousain après la signature d’Antoine Dupont. Et le temps n’avait pas pu lui donner plus raison, puisque le demi de mêlée est devenu le leader d’une équipe qui a remporté sept titres depuis 2019. Dans le même temps, Antoine Dupont a raflé trois Tournois des VI Nations avec le XV de France (2022, 2025 et 2026) et a même été sacré champion olympique de rugby à 7 avec la France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, rien que ça.