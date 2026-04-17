«C’est un choix du cœur» : Antoine Dupont raconte les coulisses de son transfert au Stade Toulousain !

Pierrick Levallet

Recruté par le Stade Toulousain en 2017, Antoine Dupont a basculé dans une nouvelle dimension après son transfert. Le demi de mêlée est peu à peu devenu le leader des Rouge-et-Noir et du XV de France, au point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son arrivée dans le club de la Ville Rose.

Au fil des années, Antoine Dupont est devenu une référence du rugby français et mondial. Et c’est en signant au Stade Toulousain en 2017 qu’il a basculé dans une nouvelle dimension. Le demi de mêlée de 29 ans est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a d’ailleurs été l’un des artisans du nouveau sacre du XV de France au Tournoi des VI Nations cette année. Le Français n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son transfert en provenance de Castres.

Antoine Dupont : Un consultant de RMC propose de l'écarter, une décision du Stade Toulousain est à venir https://t.co/A3hLkwNH9X — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Le discours d’Ugo (Mola) m’a séduit» « C’est un choix sportif, mais aussi du cœur et de la raison. J’aime ce club, son identité, son esprit d’entreprise, le fait de ne pas avoir un système de jeu restrictif. Dès le début, le discours d’Ugo (Mola) m’a séduit. Il m’a dit qu’il appréciait mon style, qu’il collait à celui historique du Stade toulousain. Moi, j’étais un jeune joueur, je venais du coin... » avait expliqué Antoine Dupont dans les colonnes de Rugbyrama.