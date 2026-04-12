Mercato - OM : Il est parti sans dire au revoir, la raison est enfin connue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et lui, ce fut une histoire qui débordait de passion. Et pourtant, tout s'est brusquement arrêtée. Affecté par la fin de sa collaboration, il s'en est allé sans adresser un message aux suiveurs de l'Olympique de Marseille. On sait à présent pourquoi il a agi ainsi, l'explication est tombée.

A l'Olympique de Marseille, de sacrés changements ont été opérés cette saison en attendant un nouveau programmé pour la fin de saison avec le départ du directeur du football Medhi Benatia. Stéphane Richard va prendre la suite de Pablo Longoria à compter du mois de juillet. Pour ce qui est du poste d'entraîneur, Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi qui est parti « d'un commun accord » au mois de février après 18 mois passés dans la cité phocéenne.

🚨De Zerbi hier :



"Marseille est un lieu spécial pour moi.



Je n’ai pas encore dit au revoir aux supporters et au club car je n’ai pas voulu créer de polémique." — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 11, 2026

«Marseille est un lieu spécial pour moi» Ce dimanche, Roberto De Zerbi va disputer son premier match sur le banc de touche de Tottenham avait une mission simple : maintenir le club dans l'élite du football anglais. Dans une position de relégable après la victoire de West Ham contre Wolverhampton vendredi (4-0), les Spurs doivent à tout prix prendre au moins un point contre Sunderland afin de rester dans la course au maintien. Pendant sa conférence de presse, l'ex-coach de l'OM révélait avoir vécu un moment unique à Marseille, mais n'a pas souhaité faire ses adieux dans l'optique d'écarter toute polémique. « Marseille est un lieu spécial pour moi. Je n’ai pas encore dit au revoir aux supporters et au club car je n’ai pas voulu créer de polémique ».