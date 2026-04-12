Mercato - OM : Il est parti sans dire au revoir, la raison est enfin connue !

Entre l'OM et lui, ce fut une histoire qui débordait de passion. Et pourtant, tout s'est brusquement arrêtée. Affecté par la fin de sa collaboration, il s'en est allé sans adresser un message aux suiveurs de l'Olympique de Marseille. On sait à présent pourquoi il a agi ainsi, l'explication est tombée.
A l'Olympique de Marseille, de sacrés changements ont été opérés cette saison en attendant un nouveau programmé pour la fin de saison avec le départ du directeur du football Medhi Benatia. Stéphane Richard va prendre la suite de Pablo Longoria à compter du mois de juillet. Pour ce qui est du poste d'entraîneur, Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi qui est parti « d'un commun accord » au mois de février après 18 mois passés dans la cité phocéenne.
«Marseille est un lieu spécial pour moi»
Ce dimanche, Roberto De Zerbi va disputer son premier match sur le banc de touche de Tottenham avait une mission simple : maintenir le club dans l'élite du football anglais. Dans une position de relégable après la victoire de West Ham contre Wolverhampton vendredi (4-0), les Spurs doivent à tout prix prendre au moins un point contre Sunderland afin de rester dans la course au maintien. Pendant sa conférence de presse, l'ex-coach de l'OM révélait avoir vécu un moment unique à Marseille, mais n'a pas souhaité faire ses adieux dans l'optique d'écarter toute polémique. « Marseille est un lieu spécial pour moi. Je n’ai pas encore dit au revoir aux supporters et au club car je n’ai pas voulu créer de polémique ».
«Mathys Tel, je le voulais à Marseille»
A Tottenham, Roberto De Zerbi aura enfin le loisir d'entraîner un joueur qu'il avait voulu avoir sous ses ordres lorsqu'il fut à la tête de l'effectif de l'Olympique de Marseille : Mathys Tel. « Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions ».