Équipe de France - Coupe du Monde 2026 : En pleine bourre avec le RC Lens, Matthieu Udol est enfin fixé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison avec le RC Lens, Matthieu Udol fait logiquement partie des profils susceptibles d'intéresser Didier Deschamps et son staff en vue d'une place à la Coupe du Monde. Mais à en croire les discours de Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de France, Udol n'a plus aucune chance d'intégrer les Bleus pour le Mondial...

Le 14 mai prochain, lors du JT de TF1, Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs retenus en équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique. Une annonce forcément très attendue, et certains se prennent à espérer une éventuelle surprise de dernière minute, notamment avec Matthieu Udol (30 ans). Le latéral gauche du RC Lens réalise une grosse saison et fait figure de prétendant logique pour intégrer l'équipe de France à la dernière minute avant ce Mondial, mais l'affaire semble malheureusement entendue pour Udol...

L'équipe de France a perdu un joueur «qu'on ne retrouve pas ailleurs» : Hugo Ekitike blessé, le bras droit de Deschamps annonce un problème pour le Mondial ! https://t.co/GIK99d8eo4 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Guy Stéphan se prononce déjà sur la liste Interrogé par Ouest-France, Guy Stéphan a évoqué cette fameuse liste pour la Coupe du Monde, et l'entraîneur-adjoint de l'équipe de France apporte quelques précisions suite au forfait d'Hugo Ekitike : « On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles. Malheureusement, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France. Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un jeune joueur qui a été très bon lors de la tournée américaine. Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence », indique Stéphan.