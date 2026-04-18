Michael Olise «en route pour le Ballon d’Or» selon une légende : Il va griller la politesse à Kylian Mbappé ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une grande saison avec le Bayern Munich, Michael Olise apparaît comme l’un des prétendants au prochain Ballon d’Or. Pour Oliver Kahn, l’international français est même en « bonne voie » pour obtenir la distinction. Mais Kylian Mbappé est-il vraiment distancé ? C’est notre sondage du jour.

Michael Olise a remporté la bataille face à Kylian Mbappé . Mercredi soir, les deux attaquants de l’équipe de France ont marqué lors du quart de finale retour de Ligue des champions opposant le Bayern Munich au Real Madrid (4-3), mais c’est bien le géant bavarois qui a décroché son billet pour le dernier carré de la compétition. Michael Olise poursuit sa saison XXL avec 18 buts et 29 passes décisives en 43 apparitions avec le Bayern Munich et peut prétendre au Ballon d’Or aux yeux d’ Oliver Kahn .

« Au vu de ses performances ces dernières semaines, Michael Olise est assurément en bonne voie pour le Ballon d’Or », a confié la légende allemande du Bayern Munich , sur Sky Sport. Pour espérer obtenir la plus prestigieuses des distinctions individuelles, l’attaquant tricolore doit continuer sur sa lancée, notamment en demi-finale face au PSG où évolue le Ballon d’Or en titre Ousmane Dembélé , auteur d’un bon début d’année.

« Mbappé n’a pas perdu le Ballon d’or »

Mais Kylian Mbappé a-t-il vraiment tiré un trait sur le Ballon d’Or en sortant dès les quarts de finale de la Ligue des champions ? « On va laisser parler le terrain, mais je prends les paris quand même. Si l’équipe de France est championne du monde, mon petit doigt me dit que celui qui aura mis le plus de buts sera Kylian Mbappé et donc il sera Ballon d’or », pronostique le journaliste Philippe Sanfourche sur la chaîne L’Équipe.

Hugo Guillemet imagine également Kylian Mbappé triompher en cas de succès au Mondial, à l’instar de Ronaldo avec le Brésil en 2002. « Ce dont on va se rappeler : certes il aura fait une saison blanche avec son club qui est irréfutable, mais il aura quand même mis 50 buts. 15 buts en Ligue des champions, c’est le total de buts de Benzema la saison où il a eu le Ballon d’or et surtout, la Coupe du monde va passer au-dessus de tout le reste, explique le journaliste dans L’Équipe du Soir. En 2002, Ronaldo fait une saison blanche et ne joue pas un match. Roberto Carlos gagne la Ligue des champions avec le Real Madrid, est formidable toute la saison et fait la passe décisive pour Zidane en finale, mais il est troisième du Ballon d’or. C’est Ronaldo parce qu’il marque en finale. Mbappé n’a pas perdu le Ballon d’or ».

Alors selon vous, Michael Olise va-t-il avoir le Ballon d’Or cette année, avant Kylian Mbappé ? À vos votes !