L'équipe de France a perdu un joueur «qu'on ne retrouve pas ailleurs» : Hugo Ekitike blessé, le bras droit de Deschamps annonce un problème pour le Mondial !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un changement d'appui pour démarrer une course qu'il n'a jamais pu faire. Foudroyé sur place par une subite douleur au tendon d'Achille, Hugo Ekitike s'écroulait mardi soir sur la pelouse pendant le quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG (0-2). Fin de saison et pas de Mondial pour l'attaquant des Reds. La pilule est dure à avaler pour le staff technique de Didier Deschamps. Son adjoint Guy Stéphan sort du silence.

Guy Stéphan l'a parfaitement décrit dans son interview accordée à Ouest-France. « En quelques secondes, tout est à terre ». Cela image bien la blessure au tendon d'Achille droit d'Hugo Ekitike survenue mardi soir pendant le quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG (0-2). L'international français s'est écroulé sur la pelouse d'Anfield sur un appui défaillant. Résultat : rupture totale et plusieurs mois d'indisponibilité pour Ekitike. Pas de Coupe du monde pour l'attaquant des Reds avec l'équipe de France.

🚨🚨 Guy Stéphan 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗤𝗨’𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗜 𝗡’𝗔 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗜𝗥𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́. 🏆🌍 » ❌



🗞️ Ouest France pic.twitter.com/HaKTgegR27 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 17, 2026

«C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France» Une « perte » considérable pour les Bleus. L'entraîneur adjoint de confiance de Didier Deschamps en la personne de Guy Stéphan s'est livré sur cette mauvaise nouvelle à moins d'un mois de la liste des joueurs sélectionnés par « DD » le 13 mai prochain au Journal Télévisé de TF1 tant Ekitike est irremplaçable au vu de son profil atypique. « On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles. Malheureusement, Hugo Ekitike s’est gravement blessé. C’est un coup dur et une grosse perte pour l’équipe de France. Il a un certain profil qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un jeune joueur qui a été très bon lors de la tournée américaine. Il sentait qu’il serait dans le groupe et en quelques secondes, tout est à terre. Il faudra faire avec et réussir à pallier son absence ».