Antoine Griezmann était perdu en France, voilà pourquoi il a tout plaqué

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà un joueur qui a marqué toute une génération de supporters de l'équipe de France. Pendant une décennie, Antoine Griezmann a fait vibrer tout un pays et notamment en 2016 à l'Euro et en 2018 à la Coupe du monde victorieuse en Russie. Celui qui est surnommé Grizou a toujours éprouvé un amour inconditionnel pour le maillot bleu, mais a dû tourner le dos à la France à un moment donné de sa carrière.

Dix années de bons et loyaux services en équipe de France A avant d'annoncer sa retraite internationale le 30 septembre 2024 après un Euro où il ne bénéficiait plus d'une place de titulaire indiscutable dans l'effectif de Didier Deschamps. Griezmann a une nouvelle fois fait ses adieux à la tunique tricolore française près de 20 ans après en avoir fait de même avec l'hexagone ne trouvant pas sa place dans les centres de formation du pays.

Antoine Griezmann's Atlético Madrid are through to the #UCL semifinal for the first time since 2017 🔥



He joins #UCLToday to discuss knocking out domestic rivals Barcelona 👇 pic.twitter.com/RJjTy5dwRW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

«Antoine ne trouvait pas vraiment sa place dans le football français» Direction le Pays Basque et la Real Sociedad pour Antoine Griezmann où il a notamment été façonné par Luki Iriarte pendant deux ans. Le formateur du club espagnol depuis 1999 s'est livré au journaliste de RMC Edgar Groleau sur les raisons de ce départ de Griezmann de la France en 2005. « C'est peut-être un exemple de ces profils différents dont on peut parler. À l'époque, Antoine ne trouvait pas vraiment sa place dans le football français. Il ne trouvait pas de bon ancrage dans le football français. Et dans un football différent, dans un football où le regard de la Real Sociedad était davantage tourné vers le long terme et vers un modèle un peu plus global et intégral, lui, avec du temps et du travail, a été capable de révéler tout ce talent qu'il a toujours eu. (...) C'est une situation où il y a eu un succès évident de ce qu'est la formation à la Real Sociedad, et surtout aussi le succès d'avoir réussi à convaincre un joueur de venir de ce côté-ci de la frontière pour se développer. Il était capable de bien exploiter les espaces, de bien utiliser son corps, même sans être très fort physiquement, avec une technique exquise. (...) Et la Real Sociedad a su exploiter des qualités que le football français considérait, à ce moment-là, comme moins importantes ».